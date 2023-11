Κιμ Καρντάσιαν: Η οικογένειά μου εξαπάτησε το σύστημα για να γίνει διάσημη

Μια αιφνιδιαστική δήλωση για την οικογένειά της και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε όσα κατάφερε, έκανε η Κιμ Καρντάσιαν, λέγοντας ότι “εξαπάτησε το σύστημα για να γίνει διάσημη”.

Πρόκειται για ένα σενάριο που πολλοί είχαν μιλήσει, κανείς ωστόσο δεν είχε την παραμικρή απόδειξη γι’ αυτό. Η Κιμ Καρντάσιαν ωστόσο, στο φινάλε της 4ης σεζόν του “The Kardashians” δήλωσε ότι η οικογένεια κατάφερε να γίνει γνωστή και διάσημη “εξαπατώντας το σύστημα” για να φτάσουν εκεί.

Η οικογένεια συγκεντρώθηκε στα γενέθλια του Σκοτ Ντίσικ (πρώην συζύγου της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν), για να γιορτάσουν μαζί, με την Κρις Τζένερ να σημειώνει ότι τον γνωρίζει πολύ καλά και πολλά χρόνια.

«Ήσουν κυριολεκτικά εδώ στο πρώτο επεισόδιο, στην πρώτη σεζόν», είπε η 68χρονη μαμά των Καρντάσιαν στον Σκοτ, αναφερόμενη στο αρχικό τους ριάλιτι «Keeping Up with the Kardashians».

Εκείνος, απευθυνόμενος στην Κιμ Καρντάσιον, είπε: «Θυμάσαι όταν ήσουν στο εξώφυλλο του Dog Fancy;», αστειεύτηκε ο Scott, με την οικογένεια της Kim να διευκρινίζει γρήγορα ότι επρόκειτο για το περιοδικό K9.

«Τα πάντα για ένα εξώφυλλο!», απάντησε εκείνη αστειευόμενη. Και συνέχισε: «Παιδιά, εξαπατήσαμε το σύστημα. Τα καταφέραμε! Ό,τι κι αν είναι, το βρήκαμε και το κάναμε! Κάναμε σκληρή δουλειά».