Κιμ Καρντάσιαν: Οι σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες πριν την “έκρηξη” διασημότητας

Νοσταλγία αισθάνθηκε η Κιμ Καρντάσιαν και έτσι αποφάσισε να μοιραστεί μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες από το παρελθόν στα προσωπικά της social media. Ειδικότερα, η πάμπλουτη κληρονόμος, δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram πέντε φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται η ίδια και τα αδέρφια της στην πισίνα. Στα ξέγνοιαστα καρέ τους βλέπουμε την Κιμ, την Κλόε, την Κόρτνεϊ αλλά και τον αδερφό τους Ρομπ, να ποζάρουν όλοι μαζί και να παίζουν στο νερό. Σε κάποια στιγμιότυπα, η Κιμ Καρντάσιαν ποζάρει μόνη της, σηκώνοντας τα χέρια και φορώντας ένα λαμπερό κόκκινο μπικίνι. Επίσης, σε μια φωτογραφία η Κόρτνεϊ φαίνεται να ποζάρει στους ώμους του Ρομπ, σε μια άλλη προσποιείται ότι σπρώχνει την Κιμ, ενώ σε όλα τα καρέ τα αδέρφια γελάνε και μοιάζουν πολύ χαρούμενα. Τα παιχνίδια τους στην πισίνα περιλαμβάνουν και το γνωστό “chicken fight”, κατά το οποίο οι παίκτες χωρίζονται σε ζευγάρια και ο ένας παίκτης κάθεται στους ώμους του άλλου, ενώ προσπαθεί να ρίξει στο νερό το άλλο ζευγάρι. “Ποιος κέρδισε στο chicken fight;” αναρωτήθηκε, άλλωστε, στα σχόλια η Κόρτνεϊ. Τα πλάνα αυτά φέρονται να προέρχονται από τουλάχιστον 15 χρόνια πριν, όταν άρχισε να σημειώνεται η “έκρηξη” δημοσιότητας της Κιμ Κααρντάσιαν, την πρώτη περίοδο του “Keeping Up with the Kardashians”, του ριάλιτι της οικογένειας. Η νοσταλγική ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν, πάντως, προκάλεσε πληθώρα σχολίων από θαυμαστές. “Χρυσή εποχή των Καρντάσιαν“ έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος σχολίασε: “Αυτό με κάνει να θέλω να δω ξανά το KUWTK!“. Ένας τρίτος πρόσθεσε: “Μας λείπεις, Ρομπ!”. Σημειώνεται πως ο Ρομπ είναι από τους αγαπημένους της οικογένειας Καρντάσιαν, αλλά την τελευταία δεκαετία έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζεται διαδικτυακά ή στο ριάλιτι της οικογένειας. Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν στο Instagram View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)