Λάμπρος Κωνσταντάρας: “Λένε ότι ένα ταξίδι με φίλους καρδίας, τα θεραπεύει όλα”

Η ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του.

Μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της προσωπικής του ζωής βιώνει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το τελευταίο διάστημα, καθώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες έχασε τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός παρουσιαστής μπόρεσε να ξεκλέψει λίγο χρόνο και να πραγματοποιήσει ένα μακρινό ταξίδι, το οποίο τον βοηθά να αποφορτιστεί από τη συναισθηματική πίεση των τελευταίων ημερών.

Ο ίδιος δημοσίευσε μερικές εικόνες μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Θέμη Γεωργαντά, από το ταξίδι τους στην Αμερική και σημείωσε:

“Λένε ότι ένα ταξίδι με φίλους καρδίας, τα θεραπεύει όλα. Το επιβεβαιώνω αν και όλη την ώρα η σκέψη μου είναι στην Αθήνα, ξέρω ότι η μητέρα μου χαίρεται που περνάω καλά και ξεχνιέται -στιγμιαία- με τα βίντεο που της στέλνω. Αλλά πείτε μου, ποιά είναι ωραιότερη φωτό γιατί έχουμε διαφωνία εμείς”.