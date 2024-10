Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ: Κράτησε τη σορό του γιου της σπίτι της για 2 μήνες

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ ήταν τόσο συντετριμμένη από την απώλεια του γιου της Benjamin Keough που κράτησε το σώμα του στο σπίτι της για δύο μήνες μετά τον θάνατό του.

Μέσω του νέου βιβλίου της με τα απομνημονεύματα της, με τίτλο «From Here to the Great Unknown», αποκαλύφθηκε, ότι η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κρατούσε σπίτι της επί δύο μήνες μετά τον θάνατό του την σορό του γιου της Benjamin Keough.

Αυτή είναι μόνο μία από τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις στα νέα απομνημονεύματα της Πρίσλεϊ, τα οποία ολοκλήρωσε η ηθοποιός κόρη της Riley Keough μετά τον θάνατο της 54χρονης τον Ιανουάριο του 2023.

Σύμφωνα με το pagesix, στο βιβλίο η Πρίσλεϊ περιέγραψε ότι έπρεπε να αναγκάσει τον εαυτό της να παλέψει για να μείνει ζωντανή για τα υπόλοιπα παιδιά της, τη Ράιλι και τις δίδυμες Χάρπερ και Φίνλεϊ Λόκγουντ, που είναι τώρα 16 ετών. Αυτό σήμαινε ότι δεν αποχαιρέτησε αμέσως τον Benjamin, εν μέρει επειδή δεν μπορούσε να αποφασίσει αν θα τον θάψει στη Χαβάη ή στην Γκρέισλαντ, το κτήμα στο Μέμφις όπου πέθανε και είναι θαμμένος ο Έλβις.

«Το σπίτι μου έχει μια κρεβατοκάμαρα σε ένα ξεχωριστό μικρό σπίτι και κράτησα τον Μπεν-Μπεν εκεί για δύο μήνες. Δεν υπάρχει νόμος στην πολιτεία της Καλιφόρνιας που να ορίζει ότι πρέπει να θάψεις κάποιον αμέσως», γράφει η Λίζα Μαρί στο βιβλίο. «Βρήκα μια πολύ συμπονετική ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών… Είπε: “Θα σας φέρουμε τον Μπεν-Μπεν”».

Η Ράιλι και η Λίζα Μαρί αποφάσισαν να τιμήσουν τον Benjamin κάνοντας τατουάζ που ταίριαζαν με τα δικά του. Εκείνος είχε το όνομα της αδελφής του στην κλείδα του και το όνομα της μητέρας του στο χέρι του.

Αμέσως αφότου έκαναν τα τατουάζ, θυμάται η Ράιλι, όλοι «είχαν την αίσθηση» ότι ο Benjamin ήθελε να αναπαυθεί. «Ακόμα και η μαμά μου είπε ότι μπορούσε να τον νιώσει να της μιλάει και να της λέει: “Αυτό είναι τρελό, μαμά, τι κάνεις;”».

Η οικογένεια πραγματοποίησε τελικά την κηδεία του Benjamin στο Μαλιμπού. Ο Μπέντζαμιν θάφτηκε στην Γκρέισλαντ, μαζί με τον Έλβις, η Λίζα Μαρί έχει ταφεί επίσης εκεί.