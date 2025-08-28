Μαρία Μπεκατώρου: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, μαζί με αγαπημένους φίλους της, επέλεξε να περάσει η Μαρία Μπεκατώρου τις τελευταίες μέρες των διακοπών της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, Μαρία Μπεκατώρου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της βουτιές στα καταγάλανα νερά της Κεφαλονιάς, απολαμβάνοντας τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η παρουσιάστρια έκανε βόλτα με το σκάφος, ντυμένη με ένα υπέροχο γαλάζιο ολόσωμο μαγιό, καταγράφοντας τις όμορφες στιγμές με την παρέα της, καθώς και τις μαγευτικές εικόνες από το αγαπημένο της νησί.

Στη λεζάντα των φωτογραφιών της στο Instagram, έγραψε: “Οι παρέες δημιουργούν τις πιο όμορφες ιστορίες… Και στο Ιόνιο ζήσαμε τη δική μας μικρή, απλή, μοναδική καλοκαιρινή ιστορία… Ξέρετε εσείς”.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου