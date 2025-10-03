Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: “Όλοι περνάνε δυσκολίες στη ζωή και στη σχέση τους”

Αποκαλυπτική η Μαριάννα Τουμασάτου για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου, αλλά και την 15χρονη κόρη τους.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου “Super Κατερίνα” βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (03/10) η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η γνωστή ηθοποιός, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου, αλλά και την 15χρονη κόρη τους, Χρυσηίδα.

“Με τον Αλέξανδρο είμαστε μαζί 20 χρόνια. Είναι ένας σπουδαίος πατέρας που ξέρει να αγαπάει κι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει με τον ίδιο τρόπο κατά την απουσία και την παρουσία των ανθρώπων.

Δεν είναι από τους άντρες που ντρέπονται να αγαπήσουν, είναι από τους άντρες που έχουν όλο το θάρρος να αγαπάνε μπροστά σε όλους. Είναι ένας πατέρας που τον κάνει ό,τι θέλει η κόρη του, όπως οι περισσότεροι πατεράδες.

Φυσικά και όλοι οι άνθρωποι περνάνε δυσκολίες στη ζωή τους και στη σχέση τους, όποιες σχέσεις κι αν είναι αυτές. Το θέμα είναι πού στοχεύεις: να ξεπεράσεις το πρόβλημα ή να το χαλάσεις. Άμα αντέχει το συναίσθημα, παλεύεις γι’ αυτό. Πρέπει πάντα προτεραιότητα να έχει το παιδί για το αν θα πρέπει να μένουν ή όχι οι άνθρωποι μαζί.

Δεν μπορείς να μένεις σε μία σχέση η οποία κινδυνεύει ότι ανεχόμαστε πράγματα που δεν πρέπει να ανεχόμαστε ούτε να δείξεις στο παιδί ότι με την πρώτη δυσκολία τα παρατάμε. Η κόρη μας είναι 15 χρονών” εξομολογήθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου.