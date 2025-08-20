Μαρίνα Καλογήρου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 10 χρόνια από τον θάνατο του Τάσου Ζαφειρόπουλου

Η ηθοποιός Μαρίνα Καλογήρου έκανε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram για τα 10 χρόνια από τον θάνατό του πρώην συζύγου της, Τάσου Ζαφειρόπουλου.

Η ηθοποιός μοιράστηκε δύο φωτογραφίες, μία από τη θάλασσα και μία με τον γιο τους, Λο, και έγραψε στη λεζάντα: «Εκείνο το πρωινό η θάλασσα ήταν έτσι. Ένα εκτυφλωτικά λαμπερό πρωινό… Και ο Λο, που ήταν τότε 6,5 χρονών, είπε: “Δηλαδή μαμά, τώρα που ο μπαμπάς είναι παντού, εγώ όταν παίζω με τα κύματα παίζω μαζί του”… Σήμερα κλείνουν 10 χρόνια από τότε που ο Τάσος ταξίδεψε στο Φως».

Ο Τάσος Ζαφειρόπουλος, διευθυντής φωτογραφίας, έφυγε από τη ζωή το 2015.

