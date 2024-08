Michael Madsen: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία ο σταρ των Reservoir Dogs και Kill Bill

Ο γνωστός ηθοποιός Michael Madsen πέρασε μέρος του Σαββατοκύριακου στη φυλακή μετά από σύλληψή του επειδή φέρεται να έσπρωξε τη σύζυγό του.

Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία ο γνωστός ηθοποιός και σταρ των κορυφαίων κινηματογραφικών επιτυχιών, Michael Madsen, μετά από «διαφωνία» με τη σύζυγό του.

Το Τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, έλαβαν κλήση από μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι «ο σύζυγός της την έσπρωξε και την έκλεισε έξω από το σπίτι». Η γυναίκα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ήταν η σύζυγος του ηθοποιού, DeAnna Madsen.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, όπως τα Reservoir Dogs, The Hateful Eight, Once Upon a Time … in Hollywood και Kill Bill, συνελήφθη στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια με την κατηγορία πλημμελήματος.

Ο 66χρονος ηθοποιός κατέθεσε εγγύηση 20.000 δολαρίων (£15.300) πριν αποφυλακιστεί.

«Ήταν μια διαφωνία μεταξύ του Michael και της συζύγου του, η οποία ελπίζουμε να επιλυθεί θετικά και για τους δύο», δήλωσε εκπρόσωπος του Μάντσεν στο Variety.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Madsen πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες Free Willy ως Glen Greenwood, θετός πατέρας του πρωταγωνιστή Jesse Greenwood, τον ​​οποίο υποδύθηκε ο Jason James Richter στις τρεις πρώτες ταινίες από το 1993 έως το 1997.

Έχει επίσης εμφανιστεί στα Thelma & Louise, Sin City και Donnie Brasco, καθώς και στην ταινία του James Bond Die Another Day.