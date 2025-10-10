Μιχάλης Ζαμπίδης: Το πρόβλημα υγείας που τον οδήγησε στο νοσοκομείο

Η αναφορά του Μιχάλη Ζαμπίδη στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το καλοκαίρι.

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης εξήγησε, μιλώντας σε τηλεοπτικές κάμερες, τους λόγους που δεν θα πήγαινε σε ριάλιτι επιβίωσης.

“Δε θα πήγαινα σε ριάλιτι επιβίωσης, γιατί δεν θέλω να αποχωριστώ τα διδυμάκια μου. Ανυπομονώ να γυρνάω στο σπίτι και να βλέπω το μεγάλωμα τους καρέ-καρέ”, είπε αρχικά ο Μιχάλης Ζαμπίδης, αναφερόμενος στις κόρες του.

Στη συνέχεια, δημοσιογράφος τον ρώτησε για τη νοσηλεία του το καλοκαίρι, την οποία ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε κάνει γνωστή μέσω Instagram.

“Το καλοκαίρι αντιμετώπισα ένα θέμα με τη μέση μου και ταλαιπωρήθηκα πολύ. Κάποια στιγμή πιέστηκα περισσότερο, δημιουργήθηκε μια φλεγμονή και πίεζε ένα νεύρο. Ένα ράμμα χρειάστηκε. Καθάρισαν την φλεγμονή. Δεν ήταν το αγαπημένο μου καλοκαίρι αυτό, αλλά μου τα έκαναν όλα πιο γλυκά τα διδυμάκια. Πέρασα ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Οπότε ο πόνος ήταν γλυκός και θεωρώ πως ανήκει στο παρελθόν πλέον” αποκάλυψε ο Μιχάλης Ζαμπίδης.