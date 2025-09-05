Ναταλία Γερμανού: Αποχαιρετά την Κρήτη φορώντας μόνο το μαγιό της

Με ένα post αφιερωμένο στις διακοπές της στην Κρήτη αποχαιρέτησε το φετινό καλοκαίρι η Ναταλία Γερμανού.

Στην Κρήτη βρέθηκε για ακόμη ένα καλοκαίρι η Ναταλία Γερμανού περνώντας τις διακοπές της στην Ελούντα, που αποτελεί για εκείνη το δικό της ησυχαστήριο.

Η διάσημη παρουσιάστρια του ALPHA ετοιμάζεται για την τηλεοπτική της επιστροφή που και αυτή η σεζόν θα τη βρει στο τιμόνι της εκπομπής “Καλύτερα δε Γίνεται“, αλλά πριν βρεθεί στα τηλεοπτικά πλατό και τις τηλεοπτικές κάμερες, έφερε το καλοκαίρι στον λογαριασμό της δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Ποζάροντας με φόντο τα καταγάλανα νερά της Ελούντας, φορώντας το μαγιό της και δημοσιεύοντας φωτογραφίες γεμάτες φυσική ομορφιά, η Ναταλία Γερμανού αποχαιρέτησε την Κρήτη και ευχήθηκε… “καλή αντάμωση“.

Η ανάρτηση της Ναταλίας Γερμανού: