Γερμανού για Μπισμπίκη: “Αν είχε σκοτωθεί ο ίδιος, πώς θα το είχαμε χειριστεί;”

Το σχόλιο της Ναταλίας Γερμανού για το τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Το ερώτημα που έθεσε και τα σχόλια των συναδέλφων της που “ξέφυγαν του δικαίου”.

Η Ναταλία Γερμανού και η εκπομπή “Καλύτερα δε Γίνεται” επέστρεψαν για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, με το τροχαίο ατύχημα το οποίο προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης να είναι ένα από τα πρώτα θέματα που σχολίασε η τηλεοπτική παρέα του ALPHA.

Και είχε έναν ακόμη λόγο να το κάνει, αφού ο γνωστός ηθοποιός την επόμενη ημέρα μετά το τροχαίο εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής, χωρίς μέχρι τότε να έχει γίνει γνωστό, ό,τι προηγήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09).

Έτσι, από το βήμα της εκπομπής της η Ναταλία Γερμανού σχολίασε το μεσημέρι του Σαββάτου (04/10) όσα έλαβαν χώρα την τελευταία εβδομάδα αλλά και τα σχόλια που ακούστηκαν από συναδέλφους της σε άλλες εκπομπές, θέτοντας μάλιστα ένα σημαντικό ερώτημα.

“Το προηγούμενο Σάββατο, στην πρεμιέρα μας, φιλοξενήσαμε τον Βασίλη Μπισμπίκη. Έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω πολύ λίγο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά τον γνωρίζω πολύ καλά σε καλλιτεχνικό, όπως κι εσείς. Τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου τα πληροφορήθηκα και εγώ και οι συνεργάτες μου, το απόγευμα της Κυριακής μαζί με τους περισσότερους από εσάς. Γιατί υπήρχαν και εκείνοι που μένουν στην πολυκατοικία στη Φιλοθέη που το πληροφορήθηκαν νωρίτερα”, είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

“Συνέβησαν πάρα πολλά αυτή την εβδομάδα. Ακούστηκαν γνώμες σωστές, ψύχραιμες, αντικειμενικές, ακούστηκαν και κάποια πράγματα που κατά την προσωπική μου, ταπεινότατη, άποψη, ξέφυγαν του δικαίου“, πρόσθεσε στη συνέχεια, με τον Άγγελο Βουράκη να σχολιάζει πως “δεν έχουν σχέση με το επίδικο γεγονός“.

“Είναι ένα τροχαίο ατύχημα με θύματα αυτοκίνητα και μαντρότοιχο, ευτυχώς όχι ανθρώπους. Αλλά ξέρετε τι γίνεται; Ζούμε στη χώρα του αν. Είμαστε και εμείς μια χώρα του αν. Ναι, αλλά λέει ‘αν υπήρχαν θύματα…;’. Ναι, αλλά και αν το θύμα ήταν ο Μπισμπίκης; Αν είχε σκοτωθεί ο Βασίλης, πώς θα το είχαμε χειριστεί τις επόμενες μέρες;

Ευτυχώς ούτε θύματα θρηνήσαμε και ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέλαβε, ως όφειλε, όλες τις ευθύνες του απέναντι στους ανθρώπους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν χάσει ένα κομμάτι των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά ανέλαβε και την ευθύνη του απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη”, κατέληξε λέγοντας η παρουσιάστρια.

Υπενθυμίζεται πως η εκδίκαση της υπόθεσης του ηθοποιού πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου, ενώ ο ίδιος είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη το περασμένο Σάββατο, όταν προκάλεσε ζημιές σε οχήματα και φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο.