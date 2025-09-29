Νίκος Μουρατίδης: Άφωνη η Ζόζεφιν – Δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ η Γλυκερία

Για τη Γλυκερία, τη Ζόζεφιν αλλά και την Κατερίνα Λιόλιου, την Πάολα και τη Μαρινέλλα μίλησε ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Νίκος Μουρατίδης.

Για την απόφαση της Γλυκερίας να πάει στο Ισραήλ για προγραμματισμένη συναυλία, διαφοροποιώντας τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα, μίλησε ο Νίκος Μουρατίδης.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός, σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Super Κατερίνα” στον Alpha, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με την απόφασή της αυτή, υπογραμμίζοντας ότι επρόκειτο για μια κίνηση απόλυτα συνειδητή, καθώς ακόμα και μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν, η Γλυκερία επέμεινε στη θέση της.

«Η Γλυκερία δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε και το χειρότερο είναι ότι, με το που της την “έπεσαν”, βγήκε και είπε: Θα πάω να τραγουδήσω όπου θέλω. Άρα εν πλήρη συνείδησή της το έκανε» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Μουρατίδης μίλησε ακόμα για τη Μαρινέλλα, λέγοντας: “Η Μαρινέλλα ήταν τότε η μεγάλη ντίβα της δισκογραφικής εταιρείας και δεν ερχόταν ποτέ εκεί. Κάποια στιγμή έγινε ένα θέμα για ένα εξώφυλλο, είπα τη γνώμη μου και της μεταφέρθηκε. Τότε είπε να πάω να με γνωρίσει και από τότε είμαστε πολύ αγαπημένοι”.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός αναφέρθηκε ακόμα στην Κατερίνα Λιόλιου, την Αναστασία και τη Ζόζεφιν. “Η Κατερίνα Λιόλιου δεν είναι του στυλ μου. Η Ζόζεφιν δεν έχει φωνή, είναι άφωνη εντελώς. Η Αναστασία έχει ένα ιδιαίτερο στυλ» ανέφερε ο Νίκος Μουρατίδης.