Ο Καπουτζίδης απαντά για τη φωτογραφία μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Στον σάλο και τα σχόλια που προκάλεσε η δημοσίευση μιας φωτογραφίας με ηθοποιούς του “Παρά Πέντε” μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή απάντησε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε καλεσμένος στο “The 2Night Show” της Τρίτης (07/10) και εκτός από τα τρία επαγγελματικά “μέτωπα” για τα οποία μίλησε – The Voice, “Σέρρες” και επετειακό “Παρά Πέντε”- θέλησε να αναφερθεί και σε ένα ακόμη, αυτό που άνοιξε μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή.

Ο “κακός” του “Παρά Πέντε”, Γεράσιμος Μιχελής, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούλιο, σε ηλικία 60 ετών, και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της σειράς που παρευρέθηκαν στην κηδεία του για να τον αποχαιρετήσουν.

Την επόμενη ημέρα, μία φωτογραφία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Αγγελική Λάμπρη, τον Αργύρη Αγγέλου και τον Μιχάλη Μαρίνο που δημοσιεύτηκε στα social media προκάλεσε αρνητικά σχόλια, κυρίως για το timing που επέλεξε ο Αργύρης Αγγέλου να την αναρτήσει.

“Έγινε πολύ μεγάλος σάλος για μια φωτογραφία και ο κόσμος αναρωτήθηκε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι φωτογραφία. Και έχουν δίκιο… Θέλω λοιπόν τώρα να μπορέσω να πω όλη την ιστορία αυτής της φωτογραφίας.

Μετά την κηδεία πήγαμε και φάγαμε τέσσερίς μας, με την Αγγελική, τον Αργύρη και τον Μιχάλη. Ο Αργύρης είχε χάσει τελείως την Αγγελική και τον Μιχάλη. Χάρηκε πάρα πολύ που μας είδε και τελειώνοντας, μας είπε να βγούμε μια φωτογραφία, και μάλιστα του είπε η Αγγελική ‘βρε Αργύρη μου έτσι, τώρα που είμαστε με τα μαύρα;’.

Ο Αργύρης είναι ένας φοβερά καλόψυχος άνθρωπος που όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ, σαν 5χρονο παιδί. Όταν στεναχωριέται, πάλι στεναχωριέται πολύ! Οπότε την άλλη μέρα βλέπω και τη βάζει αυτή τη φωτογραφία…

Κάποτε λέγαμε, 1 φωτογραφία ίσον 1000 λέξεις. Τώρα πια, νομίζω, σε αυτή την εποχή, 1 φωτογραφία ίσον 1000 ψέματα. Αυτή η φωτογραφία δεν μπορεί να αποτυπώσει αυτό που ζήσαμε εμείς εκείνη την ημέρα που κλάψαμε, πενθήσαμε, γελάσαμε, θυμηθήκαμε, αγαπηθήκαμε ξανά.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης εξήγησε πως δεν απάντησε τότε, παρ’ όλο που άρθρα είχαν ασχοληθεί με το θέμα αναφέροντας πως πόσταρε ο ίδιος τη φωτογραφία. “Δεν μου ζήτησε κανένα site συγγνώμη. Δεν απάντησα γιατί έκρινα ότι δεν ήταν η ώρα να βγω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όταν φεύγεις ένας άνθρωπος, κάνεις απλά ησυχία και η είδηση εκείνες τις ημέρες ήταν ότι ένας άνθρωπος έφυγε. Δεν ήταν να βγω εγώ και να συζητάω για τη φωτογραφία”, εξήγησε.

Αυτό που κρατάω από εκείνη τη μέρα, ήταν ότι γύρισα σπίτι μου και διάβασα το βιβλίο που μου είχε χαρίσει και το άλλο ήταν ότι στην κηδεία του ακούστηκε ένα ηχητικό μήνυμα με τη φωνή του, που με έχει στιγματίσει, που έλεγε ότι ‘μετά από 50-100 χρόνια θα ήθελα να βγω και να φωνάξω δυνατά και να ρωτήσω, άραγε αυτή η αγάπη που έδωσα στον κόσμο χρησίμευσε σε κάτι;‘. Ο “κακός” λοιπόν του “Παρά Πέντε” ήταν ένας φοβερά καλός άνθρωπος που πίστευε στην καλοσύνη. Και αυτό θα ήθελε να θυμάστε από εκείνον”, κατέληξε.