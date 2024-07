Ο Κιάνου Ριβς έχει έναν πολύ καλό λόγο που σκέφτεται το θάνατο «όλη την ώρα»

Ο Κιάνου Ριβς κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα, με ήρωα έναν αθάνατο άνδρα που εύχεται να μπορούσε να πεθάνει και μίλησε ξανά για τη σχέση του με το θάνατο.

Σε συνέντευξη που έδωσε όταν ‘έκλεισε’ τα 50, του έκαναν την φανταστική (νοτ) ερώτηση πώς νιώθει. Ο Κιάνου Ριβς είχε απαντήσει γελώντας «εκπληκτικά! Είναι φανταστικό που βρίσκομαι εδώ».

Η δημοσιογράφος συνέχισε με το «δεν σε αγχώνει το γήρας;», με τον εκπληκτικό αυτόν τύπο να απαντά «φυσικά. Το γήρας σημαίνει θάνατος. Έχω φρικάρει εντελώς. Αλλά είναι ΟΚ».

Το 2019, σε εμφάνιση του στο The Late Show With Stephen Colbert, όπως μιλούσαν για φιλοσοφικά ζητήματα, ο παρουσιαστής τον ρώτησε «τι πιστεύεις πως συμβαίνει όταν πεθαίνουμε». Ο Ριβς είχε απαντήσει «ξέρω πως λείπουμε σε αυτούς που μας αγαπούν».

Ο 59χρονος ηθοποιός έχασε τη σύντροφο του, Τζένιφερ Σάιμ το 2001, όταν εκείνη σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Δυο χρόνια νωρίτερα, το ζευγάρι έζησε την απώλεια ενός παιδιού που γεννήθηκε νεκρό. Αν μη τι άλλο λοιπόν, ξέρει πολύ καλά για τη θλίψη και όσα άλλα προκαλεί ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Έχει πει ότι «η θλίψη και η απώλεια είναι πράγματα που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μαζί σου».

Επανήλθε στο θέμα του θανάτου, στην πιο πρόσφατη συνέντευξη του την έδωσε στο BBC News με αφορμή το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο The Book of Elsewhere.

Βασίζεται στη σειρά κόμικ «BRZRKR» που δημιουργήθηκε από τον σταρ του Matrix και του John Wick και γράφτηκε σε συνεργασία με τη Βρετανίδα συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Τσάινα Μιέβιλ. Η πλοκή επικεντρώνεται στον Β, έναν αθάνατο πολεμιστή που εύχεται να μπορούσε να πεθάνει. Έτσι αναφέρθηκε και πάλι σε αυτό το ζήτημα.

Είχε πει στους New York Times ότι άρχισε να σκέφτεται την ιδέα ενός άνδρα που δεν μπορεί να πεθάνει το 2017, όταν ‘βγήκε’ στις κινηματογραφικές αίθουσες το John Wick: Chapter 2.

«Έγινε μια σειρά από «τι θα γινόταν αν». Δηλαδή, τι θα γινόταν αν ήταν 80.000 ετών; Από πού προερχόταν αυτός ο χαρακτήρας; Τι θα γινόταν αν προέρχονταν από μια φυλή που δέχονταν επίθεση από άλλες φυλές και ήθελαν να ζητήσουν από τους θεούς ένα όπλο, και τι θα γινόταν αν ένας θεός απαντούσε και αν αυτό οδηγούσε στη γέννηση ενός παιδιού που θα ήταν μισός άνθρωπος, μισός θεός;».

Έχει διευκρινίσει πως προσπαθεί να τα ‘βρει’ με την ιδέα του θανάτου όσο μεγαλώνει. Στο BBC υποστήριξε ότι «στην ηλικία που έχω φτάσει, σκέφτομαι το θάνατο όλη την ώρα. Eίμαι νέος γέρος.

Νομίζω ότι το να σκέφτομαι τον θάνατο είναι καλό. Ελπίζω πως με κάνει να εκτιμώ την αναπνοή που έχουμε και τις σχέσεις που έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε».

Ο Κιάνου Ριβς με την Αλεξάντρα Γκραντ. Invision/AP Richard Shotwell

Ο Ριβς έχει σχέση με την visual artist, Αλεξάντρα Γκραντ, η οποία έχει δηλώσει πως ο σύντροφος της είναι η πηγή έμπνευσης της. «Είναι τόσο δημιουργικός, τόσο ευγενικός και δουλεύει πολύ σκληρά. Οι δουλειές μου έχουν γίνει πιο χαρούμενες, από τότε που τον γνώρισα. Πιέζουμε ο ένας τον άλλον, να δημιουργήσουμε νέους δρόμους. Είναι πηγή έμπνευσης να βλέπεις πώς λύνει τα προβλήματα του ένας άνθρωπος».