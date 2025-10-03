Ο Κιθ Έρμπαν αλλάζει τους στίχους τραγουδιού που είχε εμπνευστεί από την Νικόλ Κίντμαν

Τους στίχους ενός τραγουδιού που είχε εμπνευστεί από την Νικόλ Κίντμαν, φέρεται πως ετοιμάζεται να αλλάξει ο Κιθ Έρμπαν, μετά τον χωρισμό τους.

Κάθε χωρισμός φέρνει αλλαγές στις ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό. Έτσι και ο Κιθ Έρμπαν μετά τον χωρισμό του από την Νικόλ Κίντμαν, φαίνεται πως θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στα τραγούδια του.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο, που μοιράστηκε με την ανερχόμενη τραγουδίστρια της country σκηνής, Maggie Baugh, οι δυο τους ερμηνεύουν μαζί το κομμάτι του Έρμπαν “The Fighter”.

Στην αρχική εκδοχή, στο πλευρό του τραγουδιστή βρίσκεται η Carrie Underwood, με τον ίδιο να τραγουδά τον στίχο:

«When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter» – «Όταν προσπαθούν να σε πληγώσουν, μωρό μου εγώ θα είμαι ο μαχητής».

Όμως στην κοινή τους εμφάνιση με τη Baugh, ο Έρμπαν άλλαξε τα λόγια, τραγουδώντας: «When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your guitar player» — «Όταν προσπαθούν να σε φτάσουν, Μάγκι, εγώ θα είμαι ο κιθαρίστας σου».

Η 25χρονη Baugh ανάρτησε το βίντεο στον λογαριασμό της στα social media, γράφοντας επάνω: «Μόλις το είπε αυτό ο Keith Urban;»

Το βίντεο αναρτήθηκε λίγο πριν γίνει γνωστός ο χωρισμός του Κιθ Έρμπαν με την Νικόλ Κίντμαν, ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε συνέντευξή του το 2017, ο Έρμπαν είχε δηλώσει ότι το τραγούδι “The Fighter” ήταν εμπνευσμένο από τη σχέση του με την Κίντμαν.

«Ήταν ένα πολύ γρήγορο τραγούδι για να γραφτεί, γιατί κυριολεκτικά σκεφτόμουν τη Νικ και εμένα, την αρχή της σχέσης μας, και όλα όσα είχαμε πει τότε μπήκαν μέσα στο κομμάτι», είχε αναφέρει.