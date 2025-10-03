Ο μοναδικός κωμικός – παρουσιαστής που δεν έχει πέσει “στα χέρια” του Τραμπ

Δεν γλιτώνεις εύκολα από τον Τραμπ. Ο Τζον Στιούαρτ, όμως, κωμικός και παρουσιαστής, προς το παρόν δεν είναι στο “οπτικό πεδίο” του προέδρου.

Η ελευθερία του λόγου περνά κρίση -αν δεν πεθαίνει- στις ΗΠΑ, ειδικά μετά τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Ο Τζίμι Κίμελ ήταν ένα από τα “θύματα” αλλά σίγουρα όχι το μόνο καθώς ο Τραμπ έχει βάλει “στο στόχαστρο” και τον Στίβεν Κολμπέρ, τον Σεθ Μέιερς και τον Τζίμι Φάλον, όλοι τους κωμικοί και παρουσιαστές.

Ένας όμως κωμικός, ο Τζον Στιούαρτ, παρουσιαστής του “The Daily Show”, έχει προς το παρόν γλιτώσει από τα “πυρά” του Τραμπ, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές του στη late night τηλεόραση.

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο του podcast “The Weekly Show”, ο ίδιος ο κωμικός ρωτήθηκε γιατί ο Τραμπ δεν “προσπάθησε να τον ακυρώσει” (ακόμα) όπως έκανε με τους Κολμπέρ, Κίμελ, Μέιερς και Φάλον.

“Δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν νομίζω ότι είμαι στον ραντάρ του” είπε ο Στιούαρτ, γράφει η Huffington Post, εννοώντας ότι δεν τον θεωρεί τόσο σημαντικό για να του επιτεθεί.

Ο Στιούαρτ και ο Τραμπ είχαν… ανταλλάξει βαριές κουβέντες το μακρινό 2013, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος τον αποκάλεσε “γατάκι”, γεγονός για το οποίο ο ίδιος δηλώνει περήφανος!