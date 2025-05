Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έλαβε υποψηφιότητα για το πρώτο του Tony στο ντεμπούτο του στο Broadway

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Βραβείο Tony για την ντεμπούτο του στο Broadway στην παράσταση Good Night, and Good Luck.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι είναι μια «εκπληκτική» εμπειρία το γεγονός ότι έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα για Βραβείο Tony, για την ντεμπούτο του εμφάνιση στο Broadway.

Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σκηνική μεταφορά της ταινίας Good Night, and Good Luck, ήταν ένα από τα πολλά αστέρια που έλαβαν την πρώτη τους υποψηφιότητα για Tony την Πέμπτη (1/5).

Η τραγουδίστρια των Pussycat Dolls, Νικόλ Σέρσινγκερ, η Σάρα Σνούκ από το Succession και ο Μπομπ Οντενκίρκ από το Breaking Bad υποβλήθηκαν σε υποψηφιότητα για τους ρόλους τους στα έργα Sunset Blvd, The Picture of Dorian Gray και Glengarry Glen Ross αντίστοιχα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Άντρα ΜακΝτόναλντ έλαβε την 11η υποψηφιότητά της για Tony, για τον ρόλο της στο Gypsy, κάνοντάς την την πιο υποψήφια ερμηνεύτρια στην ιστορία του θεσμού.

Η ηθοποιός του Rosemary’s Baby, Μία Φάροου, είναι επίσης μια διάσημη κινηματογραφική σταρ που διεκδικεί το πρώτο της Tony για τον ρόλο της στο The Roommate.

Ο Κλούνεϊ είναι υποψήφιος για την καλύτερη ερμηνεία από ηθοποιό σε πρωταγωνιστικό ρόλο σε θεατρικό έργο για τον ρόλο του στη σκηνική μεταφορά της ταινίας του 2005 Good Night, and Good Luck, η οποία εστιάζει στη σύγκρουση του έμπειρου τηλεοπτικού δημοσιογράφου Εντουαρντ Ρ. Μέρροου με τον Αμερικανό γερουσιαστή Τζόζεφ Μακάθι.

«Είναι εκπληκτικό που έχουμε πέντε υποψηφιότητες για αυτό το έργο», δήλωσε ο Κλούνεϊ για το έργο, το οποίο είναι επίσης γραμμένο από τον ίδιο, σύμφωνα με το Hollywood Reporter. «Για όλους όσους συμμετείχαν, αυτή υπήρξε μια απίστευτη εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος ή πιο τυχερός».

Ωστόσο, το έργο του Κλούνεϊ δεν περιλαμβάνεται στην κατηγορία του καλύτερου θεατρικού έργου, παρά το γεγονός ότι ήταν η παραγωγή με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Broadway τις τελευταίες εβδομάδες. Οι υποψήφιοι για το βραβείο αυτό περιλαμβάνουν τα English, The Hills of California, John Proctor Is The Villain, Oh Mary! και Purpose.