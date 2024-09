Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Ντάρεν

Ο ηθοποιός Τζέιμς Ντάρεν που έγινε γνωστός για από τις ταινίες “TJ Hooker” και το “Star Trek: Deep Space Nine”, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Ο ηθοποιός Τζέιμς Ντάρεν πέθανε σε ηλικία 88 ετών την Δευτέρα (2/9) στον ύπνο του στο νοσοκομείο Cedars-Sinai στο Λος Άντζελες, επιβεβαίωσε στο TMZ ο γιος του, Jim Moret.

Η αιτία θανάτου δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά ο γιος του είπε, ότι ο πατέρας του αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα και νοσηλευόταν στην καρδιολογική μονάδα του νοσοκομείου. Μας είπαν ότι ο James πήγε αρχικά στο νοσοκομείο για αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, αλλά κρίθηκε πολύ αδύναμος για να υποβληθεί στη διαδικασία.

Τα σημαντικά σημεία της καριέρας του

Ο Τζέιμς έγινε είδωλο εφήβων την εποχή που έπαιξε έναν σέρφερ γνωστό ως Moondoggie στο “Gidget” του 1959 και στα δύο σικουελ “Gidget Goes Hawaiian” και “Gidget Goes to Rome”.

Στην τηλεόραση, ο Τζέιμς είχε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο στο “TJ Hooker” ως αστυνομικός Jim Corrigan, εμφανιζόμενος σε 66 επεισόδια σε τέσσερις σεζόν.

Ο Τζέιμς είχε επίσης μια επαναλαμβανόμενη συμμετοχή στο “Deep Space Nine” παίζοντας τον τραγουδιστή ολογραφικού lounge Vic Fontaine στην τηλεοπτική σειρά του τέλους της δεκαετίας του 1990.

Εκτός από την υποκριτική, ο Τζέιμς διέθετε μια επιτυχημένη καριέρα ως τραγουδιστής και σκηνοθέτησε επίσης μια ποικιλία τηλεοπτικών επεισοδίων σε εκπομπές όπως το “Melrose Place”, “Beverly Hills, 90210” και “The A-Team” μεταξύ άλλων.

Ο Τζέιμς τραγούδησε το θεματικό τραγούδι για το “Gidget” και ερμήνευσε ένα άλλο κομμάτι στη ταινία και το 1961 έφτασε στο νούμερο τρία των charts του Billboard με το “Goodbye Cruel World”.