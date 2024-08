Ρατακόφσκι: Η αντίδρασή της σε περαστικό που της φωνάζει “φόρα κάνα ρούχο” – Βίντεο

Σεξιστικό σχόλιο από άνδρα δέχτηκε στο δρόμο η Έμιλι Ρατακόφσκι, με το μοντέλο να δημοσιεύει το βίντεο στο TikTok. Κύμα συμπαράστασης.

Αντιμέτωπη με ένα αμήχανο, παρεμβατικό και απόλυτα σεξιστικό σχόλιο από έναν άνδρα περαστικό ήρθε η Έμιλι Ρατακόφσκι και αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει στα social media.

Το δημοφιλές μοντέλο περπατούσε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αμέριμνη, κάνοντας τις δουλειές της, ενώ κινηματογραφούσε τον εαυτό της με το κινητό της.

Κάποια στιγμή, ένας άνδρας της φώναξε “Κορίτσι, φόρα κάνα ρούχο!”, με το σχόλιό του να καταγράφεται στο βίντεο, ενώ η Έμιλι Ρατακόφσκι δεν πτοήθηκε όταν το άκουσε και συνέχισε τον δρόμο της.

Η ανεπιθύμητη συμβουλή του άντρα, ο οποίος στην ουσία σχολίασε το γεγονός ότι το γνωστό μοντέλο φορούσε ένα γκρι μπλουζάκι με ντεκολτέ, υπήρξε η επιτομή της πατριαρχίας, που κατηγορεί τις γυναίκες ότι προκαλούν με την εμφάνισή τους και τα ρούχα που επιλέγουν.

Η Έμιλι Ρατακόφσκι μοιράστηκε το εν λόγω βίντεο στο TikTok, προσθέτοντας μετά από το σχόλιο του άντρα, ένα τραγούδι της pop star Charli XCX, με το οποίο, στην ουσία, του απαντάει.

“Περιμένετε: ο άντρας μου λέει να φορέσω κάνα ρούχο” γράφει στην αρχή του βίντεό της και αμέσως μετά την φράση του, ακούγονται οι στίχοι του τραγουδιού “365” που λένε: “Who the f**k are you? I’m a brat when I’m bumpin’ that. Now I wanna hear my track, are you bumpin’ that?” (Ποιος στο διά@@ο είσαι εσύ; Είμαι κακομαθημένη όταν το ακούω δυνατά. Τώρα θέλω να ακούσω το τραγούδι μου, το ακούς;).

Οι θαυμάστριες της Έμιλι Ρατακόφσκι έσπευσαν να την υπερασπιστούν και να καταδικάσουν την απρεπή συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος θεώρησε πως έχει δικαίωμα να πει σε μια γυναίκα τι θα φορέσει, ενώ το βίντεό της έγινε viral.

Το βίντεο της Έμιλι Ρατακόφσκι στο TikTok