Ρένος Χαραλαμπίδης: Πώς η δηλητηρίαση από μια ζαμπονοτυρόπιτα τον οδήγησε να παίξει θέατρο με παντομίμα

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε για μια ασυνήθιστη εμπειρία του στη θεατρική σκηνή, που ξεκίνησε από μια… ζαμπονοτυρόπιτα.

Σε μια δύσκολη στιγμή που έζησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως ηθοποιός αναφέρθηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης, ο οποίος φιλοξενήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) στην εκπομπή “Τζενερέισον ΣΚ” της ΕΡΤ.

Η ιστορία του, εκτυλίχθηκε πριν περίπου 15 χρόνια. «Παίζαμε το 2011 τα “Κορίτσια με τα μαύρα” στο θέατρο Αλίκη, ένα υπέροχο έργο των Ρήγα – Αποστόλου όπου έπαιζα με τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της Ελλάδας. Την Χρύσα Ρώπα, την Ελένη Καστάνη, την Χρυσούλα Διαβάτη και πολλούς άλλους. Κάποια στιγμή τρώω μια ζαμπονοτυρόπιτα, δηλητηριάζομαι, κάνω εμετό και, όπως κάνω εμετό, δεν προσέχω, κάπως δεν το υπολογίζω καλά και καίγονται οι φωνητικές μου χορδές» περιέγραψε ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

«Καίγονται για οκτώ ώρες, μη φανταστείτε ότι έπαθα ζημιά. Το κακό όμως είναι πως, όταν καεί από εμετό η χορδή, δεν την πιάνει η κορτιζόνη. Γιατί είναι τραύμα, είναι πληγή. Παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω “δεν είμαι καλά”, “έλα να δεις” μου είπαν και είδα ένα θέατρο γεμάτο όπου είχαν έρθει οι άνθρωποι με πούλμαν από όλη την Ελλάδα» εξήγησε και συνέχισε: «Όπως πάω να μπω στο θέατρο, τσακισμένος και καραβοτσακισμένος, όπου έμπαινα από την πίσω πλευρά, είχε τόσο κόσμο που με έβλεπαν και από εκεί. Σκέφτηκα πως “τώρα θα αποδείξω στο κοινό πως είμαι ένας ηθοποιός που μπορεί να επικοινωνεί και χωρίς τον λόγο”.»

«Έπαιζα ένα βουλευτή, μοίρασα τις ατάκες στους άλλους ηθοποιούς και περάσαμε μια παράσταση ολόκληρη όπου είπα μόνο ένα “καλημέρα”. Είπαν όλοι οι ηθοποιοί τα λόγια μου, εγώ απλά σωματικά έπαιζα και ενθουσίασα το πλήθος. Αφού σκέφτηκα μετά μήπως καταργήσω την πρόζα και βγαίνω μόνο μουγγός» συμπλήρωσε.