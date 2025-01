Ρουβάς και Παπαρίζου μάς γύρισαν στη Eurovision 20 χρόνια πριν

O Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου, τα δύο εμβληματικά πρόσωπα της Eurovision, ήταν οι οικοδεσπότες του Εθνικού Τελικού και μάς γύρισαν 20 χρόνια πίσω με τις ερμηνείες τους.

Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου, δύο από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη Eurovision, ανέλαβαν τον ρόλο των οικοδεσποτών στον Εθνικό Τελικό. Με τη σκηνική τους παρουσία και τη μοναδική τους ενέργεια, έδωσαν ξεχωριστό παλμό στη βραδιά, αναβιώνοντας μνήμες από τις ιστορικές εμφανίσεις τους στον διαγωνισμό.

Η παρουσία τους στον Εθνικό Τελικό έδωσε έναν αέρα λάμψης και νοσταλγίας και το κοινό τούς υποδέχθηκε με ενθουσιασμό.

Οι δύο ερμηνευτές “άνοιξαν” την βραδιά ερμηνεύοντας το “Waterloo” των Abba και το “Hold me know” του Johnny Logan με τη συνοδεία της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και μελών της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Με την ολοκλήρωση του μοναδικού μουσικού τους show, ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό που βρίσκεται στο Christmas Theater και κήρυξαν μαζί την έναρξη του Εθνικού Τελικού.

Στη συνέχεια, ανέβηκαν ξανά στη σκηνή, με τον Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει τα τραγούδια με τα οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, το θρυλικό “Shake it” το 2004 και το “This is our night” το 2009.

Η Έλενα Παπαρίζου τραγούδησε το “My Number One” με το οποίο μάς χάρισε την πρωτιά το 2005, πριν από 20 ολόκληρα χρόνια, αλλά και το “Die for you”, από όταν εκπροσώπησε την Ελλάδα με τους Antique το 2001.

Από τη βραδιά, δεν έλειψαν οι εκπλήξεις! Η Έλενα Παπαρίζου είχε γενέθλια και οι συνεργάτες της, μαζί με την παραγωγή και τον Σάκη Ρουβά, της ετοίμασαν μια τούρτα, ενώ πίσω στο wall αναγραφόταν η ευχή “Happy Birthday Helena!”.