Sabrina Carpenter: Η εμφάνιση στα MTV Awards ήταν αφιερωμένη στην τρανς κοινότητα

Ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς επέλεξε να στείλει με την εμφάνισή της η Sabrina Carpenter στα MTV Video Music Awards 2025.

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) ανέβηκε στη σκηνή των MTV Video Music Awards 2025 για να ερμηνεύσει το τελευταίο της single “Tears” και, εκτός από τη μουσική της, χρησιμοποίησε τη σκηνή για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

Στη φαντασμαγορική εμφάνισή της στο UBS Arena, που ήταν αναβίωση του μουσικού της βίντεο, η Carpenter εμφανίστηκε συνοδευόμενη από drag queens και τρανς άτομα, τα οποία κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως: “In trans we trust“, “Dolls, dolls, dolls“, “If you hate, you’ll never get laid“, “Love each other“, “Support drag” και “Protect trans rights“.

Sabrina Carpenter performs "Tears" during the MTV Video Music Awards on Sunday, Sept. 7, 2025, at UBS Arena in Elmont, N.Y. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Αργότερα η Carpenter ανέβηκε και πάλι στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της για το βραβείο Best Album, όπου ευχαρίστησε τις “queens on stage” για την υποστήριξή τους.

“Αυτός ο κόσμος, όπως όλοι γνωρίζουμε, μπορεί να είναι γεμάτος από κριτική, διακρίσεις και αρνητικότητα”, δήλωσε η Carpenter. “Οπότε είναι τόσο σημαντικό να είμαστε μέρος κάτι που μπορεί να φέρει φως, να σε κάνει να χαμογελάς, να χορεύεις και να νιώθεις ότι ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ να το κάνω αυτό”.

Η Carpenter είναι μεταξύ των δάσημων προσωπικοτήτων που χρησιμοποιεί τη φωνή της για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων απέναντι στην ακρότητα της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης.