MTV Video Music Awards: Η Lady Gaga καλλιτέχνιδα της Χρονιάς – Ποιοι άλλοι “σάρωσαν”

Η Lady Gaga, η Sabrina Carpenter, η Ariana Grande, η Rosé και ο Bruno Mars ήταν μεταξύ των μεγάλων νικητών στα MTV Video Music Awards 2025.

Η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας χτύπησε το βράδυ της Κυριακής (07/09) στο UBS Arena του Long Island, όπου πραγματοποιήθηκαν τα MTV Video Music Awards 2025 με την Ariana Grande και τη Lady Gaga να ηγούνται της λίστας των νικητών.

Η Ariana Grande κατέκτησε το βραβείο Video of the Year με το βίντεο του “Brighter Days Ahead” απέσπασε τη μεγαλύτερη διάκριση της διοργάνωσης, με την τραγουδίστρια να φεύγει συνολικά με τρία βραβεία.

Η Lady Gaga ήταν η απόλυτη νικήτρια της βραδιάς, κατακτώντας τέσσερα βραβεία, ανάμεσά τους και εκείνο της Artist of the Year.

Η βράβευσή της ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την ακύρωση συναυλίας στο Μαϊάμι λόγω σοβαρής καταπόνησης της φωνής της. Στην ευχαριστήρια ομιλία της αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να παραμείνει μέχρι το τέλος της τελετής, καθώς έπρεπε να βρεθεί άμεσα στο Madison Square Garden. Περίπου 90 λεπτά αργότερα, το κοινό των VMAs παρακολούθησε ζωντανά αποσπάσματα από τη συναυλία της, όπου παρουσίασε τα τραγούδια “Abracadabra” και “The Dead Dance”.

Μεγάλη βραδιά και για τη Sabrina Carpenter, η οποία απέσπασε συνολικά τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Album of the Year για τον δίσκο της Short n’ Sweet.

Στην τελετή βράβευσης τιμήθηκαν επίσης η Rosé, που κέρδισε το Song of the Year για τη συνεργασία της με τον Bruno Mars στο “APT.”, ενώ το συγκρότημα KATSEYE απέσπασε το MTV Push Performance of the Year για το “Touch”. Ο Mars και η Gaga μοιράστηκαν ακόμα ένα βραβείο, εκείνο της Best Collaboration για το ντουέτο τους “Die With a Smile”.

Η βραδιά έκρυβε κι άλλες εκπλήξεις καθώς κατά τη διάρκεια της απονομής των τιμητικών βραβείων, η Mariah Carey έλαβε το Video Vanguard Award, ο Busta Rhymes τιμήθηκε με το πρώτο Rock the Bells Visionary Award, ενώ ο Ricky Martin παρέλαβε το Latin Icon Award.

Και οι τρεις καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μεγάλες επιτυχίες τους.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα στον Όζι Όσμπορν. Οι Στίβεν Τάιλερ και Τζο Πέρι των Aerosmith, ο Yungblud και ο Νούνο Μπέτενκορτ ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή για να ερμηνεύσουν ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Η εμφάνιση της Carpenter με το τραγούδι “Tears” ήταν ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων των τρανς. Αναβίωσε το μουσικό της βίντεο στη σκηνή, συνοδευόμενη από drag queens, ενώ εμφανίστηκαν πλακάτ με μηνύματα όπως “Προστατέψτε τα δικαιώματα των τρανς” και “Αγαπάτε ο ένας τον άλλον”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τα MTV VMAs πρόσθεσαν δύο νέες κατηγορίες: Best Pop Artist και Best Country Video.

Αναλυτικά η λίστα των νικητών:

Video of the Year

Ariana Grande – «Brighter Days Ahead»

Καλλιτέχνης της Χρονιάς

Lady Gaga

Τραγούδι της Χρονιάς

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Alex Warren

Καλύτερος Ποπ Καλλιτέχνης

Sabrina Carpenter

MTV Push Performance of the Year

Katseye – “Touch”

Καλύτερη Συνεργασία

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile””

Καλύτερο Ποπ

Ariana Grande – «Brighter Days Ahead»

Καλύτερο Hip-Hop

Doechii – «Anxiety»

Καλύτερο R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Καλύτερο Εναλλακτικό

Sombr – “Back to Friends”

Best Rock

Coldplay – “All My Love”

Καλύτερο Latin

Shakira – “Soltera”

Καλύτερο K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – “Born Again”

Καλύτερο Afrobeats

Tyla – “Push 2 Start”

Καλύτερο Κάντρι

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Καλύτερο Άλμπουμ

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Καλύτερο Longform Video

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Καλύτερο Γκρουπ

Blackpink

Song of the Summer

Tate McRae – “Just Keep Watching“

Video for Good

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Lady Gaga – “Abracadabra”

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Lady Gaga – “Abracadabra”

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Καλύτερο Μοντάζ

Tate McRae – “Just Keep Watching”

Καλύτερη Χορογραφία

Doechii – “Anxiety”

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Sabrina Carpenter – “Manchild”