Σάκης Κατσούλης: Διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα – Η ανάρτησή του

Αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας βρίσκεται ο νικητής του Survivor, Σάκης Κατσούλης.

“Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών“. Με αυτά τα λόγια ο Σάκης Κατσούλης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους την απρόσμενη περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο πρώην παίκτης και νικητής του Survivor αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, έπειτα από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε.

“Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα… Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα”, συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος σχολίασε πως τα αίτια για το πρόβλημα υγείας που εμφανίστηκε είναι αίτια, ενώ μοιράστηκε πως λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο δεν είναι σίγουρο πως θα το ξεπεράσει.

Η ανάρτησή του: