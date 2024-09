Σάλμα Χάγιεκ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με 18 φωτογραφίες με μαγιό – Η ηλικία της

Με 18 πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει με μπικίνι και ολόσωμα μαγιό, γιόρτασε τα γενέθλιά της η διάσημη ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ. Πόσο χρονών έγινε.

Γενέθλια είχε χθες, 2 Σεπτεμβρίου, η διάσημη ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ, η οποία έγινε 58 χρονών.

Η δημοφιλής ηθοποιός όχι μόνο δεν κρύβει την ηλικία της, αλλά αποφάσισε να το γιορτάσει με τους θαυμαστές της στα social media, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της με μαγιό.

Συγκεκριμένα, η Σάλμα Χάγιεκ ανήρτησε ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 18 φωτογραφίες με σέξι μπικίνι και ολόσωμα μαγιό, ποζάροντας σε σκάφος στη θάλασσα και εντυπωσιάζοντας το κοινό της το καλλίγραμμο σώμα της και την απαράμιλλη γοητεία της.

“Birthday bikini dump, happy 58th birthday to me! P.s none of these are throwbacks. Γενέθλια με μπικίνι, χρόνια πολλά για τα 58α γενέθλιά μου! Καμία από τις φωτογραφίες δεν είναι από το παρελθόν”, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Σάλμα Χάγιεκ.

Όπως ήταν λογικό, τα αποθεωτικά σχόλια “έπεσαν” βροχή.

Η ανάρτηση της Σάλμα Χάγιεκ