Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: Ελπίζουμε να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον ΑΝΤ1, ο Αντώνης Ρέμος περιέγραψε πώς βίωσε το συμβάν με τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο, αποκαλύπτοντας πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες από την ημέρα που η ελληνική κοινή γνώμη και όσοι παρακολουθούσαν τη συναυλία της Μαρινέλλας “πάγωσαν”, καθώς η αγαπημένη ερμηνεύτρια κατέρρευσε στη σκηνή, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό. Έναν χρόνο μετά και η κατάσταση της υγείας της δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης, με τους οικείους της και τους στενούς της φίλους να ελπίζουν σε ένα θαύμα. Ανάμεσά σε αυτούς και ο Αντώνης Ρέμος.

Ο γνωστός τραγουδιστής σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, περιέγραψε πώς βίωσε ο ίδιος τη βραδιά εκείνη στο Ηρώδειο αλλά πώς είναι η τραγουδίστρια σήμερα.

Αρχικά διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες των προηγούμενων ημερών πως η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή, τονίζοντας πως “το τελευταίο διάστημα, δηλαδή σε μία σταθερά δύσκολη κατάσταση“.

“Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα ξανατραγουδήσω, αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν αυτές οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές, ήταν ένα κακό όνειρο που θα ήθελα να είναι απλά ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μία κακή αλήθεια”, πρόσθεσε.

Σε μία συγκινητική εξομολόγηση ο Αντώνης Ρέμος σχολίασε πως “ευελπιστούμε κάθε μέρα και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω και να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον της, έστω να μπορέσουμε να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της μια αγκαλιά όλοι και να τη δούμε και να μας δει για τελευταία φορά, όπως μας ξέρει και όπως την ξέρουμε. Δυστυχώς όμως καμία φορά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Δεν έχει σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω της φτάσαμε στο σημείο να πούμε ‘γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ‘.

Και το λέμε από την άποψη ότι ήταν 5.000 άνθρωποι μέσα, όλοι φίλοι της, όλοι οι άνθρωποι οι δικοί της που ήρθαν να τη δουν και να τραγουδήσουμε παρέα… δεν το είδα εγώ, το είδα μετά σε βίντεο γιατί ήμουν κάτω και ετοιμαζόμουν και την άκουγα από το ηχείο και είδα μετά μια Μαρινέλλα στον θώκο του Ηρωδείου, α καπέλα με το τραγούδι, σε μία νεκρική σιγή. Και μετά ήρθαν δύο χορευτές για να τη συνοδεύσουν σε μια σκάλα, με το λευκό της φόρεμα, σε ένα φως που χτύπαγε και την ανέβαζε στη σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της.

Αν έπρεπε να φύγει, θα θέλαμε και η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνη τη στιγμή. Δυστυχώς όμως δεν έφυγε. Και το λέω δυστυχώς, γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Ούτε έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να την καταλάβουμε και να μας καταλαβαίνει και να είμαστε πάλι μια αγκαλιά και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε.

Εύχομαι, έστω και την ύστατη στιγμή, να μπορέσει να επανέλθει, να ξυπνήσει από αυτόν τον λήθαργο που είναι αυτή τη στιγμή και να βρεθούμε δίπλα της όλοι οι άνθρωποι που την αγαπάμε. Κατ’ αρχήν η οικογένειά της και μετά, εμείς οι φίλοι της. Εγώ αυτή την εικόνα θα ήθελα, αν μπορέσω, να δω στο κοντινό μέλλον. Να ξαναδώ τα μάτια της ανοιχτά, να την κοιτάξω και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ“, είπε φανερά συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος.