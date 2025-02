Τι αποκάλυψε η Rihanna για το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ

Η διάσημη τραγουδίστρια Rihanna σε μια σπάνια συνέντευξή της αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ θα είναι απρόβλεπτο. Οι φήμες περί μουσικής κατεύθυνσης του νέου της δίσκου,

Η Rihanna αποκάλυψε σε σπάνια συνέντευξή της ότι το πολυαναμενόμενο νέο της άλμπουμ θα είναι απρόβλεπτο και δεν θα έχει εμπορικό ή ραδιοφωνικό χαρακτήρα.

«Ξέρω ότι δεν θα είναι αυτό που περιμένει κανείς», δήλωσε στη Harper’s Bazaar. «Δεν θα είναι εμπορικό ή εύπεπτο για το ραδιόφωνο. Θα είναι εκεί που αξίζει να βρίσκεται η τέχνη μου αυτή τη στιγμή».

Η 37χρονη τραγουδίστρια έχει αφήσει τους θαυμαστές της να περιμένουν για χρόνια, καθώς το τελευταίο της άλμπουμ, Anti, κυκλοφόρησε το 2016. Οι φήμες περί μουσικής κατεύθυνσης του νέου δίσκου ήταν πολλές, με αρκετούς να κάνουν λόγο για reggae ήχους, όμως η ίδια τις διέψευσε.

«Καμία σχέση! Δεν υπάρχει πλέον είδος. Γι’ αυτό περίμενα. Κάθε φορά σκεφτόμουν: “Όχι, δεν είμαι εγώ. Δεν είναι σωστό“», εξήγησε. «Μετά από τόσα χρόνια μακριά από τη μουσική, το επόμενο βήμα πρέπει να μετράει. Δεν μπορώ να κυκλοφορήσω κάτι μέτριο. Μετά από οκτώ χρόνια αναμονής, ας περιμένουμε λίγο ακόμα». Αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, η Rihanna δήλωσε πως νιώθει ιδιαίτερα αισιόδοξη για το νέο της άλμπουμ.

Η πολυβραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, γνωστή για επιτυχίες όπως Umbrella, Shut Up And Drive και What’s My Name?, έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, κυρίως στα brands καλλυντικών και περιποίησης δέρματος που έχει δημιουργήσει.

Στη συνέντευξη, μίλησε επίσης για τη σημασία του να ζει κανείς τη στιγμή, αλλά και για το πέρασμα του χρόνου που το περιέγραψε ως «ευλογία».

«Η κληρονομιά μου είναι το τώρα. Αυτό είναι που ελέγχω περισσότερο από όλα. Η κληρονομιά μου είναι το πώς αξιοποιώ τον χρόνο μου αυτή τη στιγμή».

Η Rihanna έχει δύο γιους, τον RZA και τον Riot, με τον σύντροφό της, τον ράπερ A$AP Rocky. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο μουσικός – του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Rakim Mayers – κρίθηκε αθώος από το δικαστήριο του Λος Άντζελες στην υπόθεση που τον κατηγορούσε για πυροβολισμούς εναντίον πρώην φίλου του.