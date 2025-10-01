Τομ Χόλαντ: Η αντίδρασή του όταν δημοσιογράφος αποκάλεσε την Ζεντάγια “κοπέλα του”

O ηθοποιός Τομ Χόλαντ “έβαλε τα πράγματα στην θέση τους”, όταν δημοσιογράφος αποκάλεσε την Ζεντάγια “κοπέλα του”.

Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια, φαίνεται πως έχει περάσει στο επόμενο στάδιο της σχέσης του, καθώς ο ηθοποιός επιβεβαίωσε δημόσια τον αρραβώνα τους για πρώτη φορά.

Πρόσφατα, σε πάνελ συνέντευξης, ένας δημοσιογράφος αποκάλεσε τη Ζεντάγια «κοπέλα του», με τον ίδιο να διορθώνει αμέσως, λέγοντας στο μικρόφωνο «αρραβωνιαστικιά», ώστε να μην αφήσει αμφιβολίες.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι είχαν αποκαλύψει νωρίτερα φέτος ότι η πρόταση έγινε ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, σε ένα πολύ προσωπικό και οικείο περιβάλλον, στο σπίτι της οικογένειας της Ζεντάγια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Spider-Man: Homecoming» και ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2021. Από τότε, η σχέση τους έχει κερδίσει τη συμπάθεια των θαυμαστών, με τους δύο αστέρες να διατηρούν μια σχετικά χαμηλών τόνων, αλλά σταθερή σχέση.

Η δημόσια επιβεβαίωση του αρραβώνα έρχεται να βάλει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, ενισχύοντας τη χαρά των θαυμαστών που παρακολουθούν με ενδιαφέρον κάθε βήμα του ζευγαριού. Με τον αρραβώνα να είναι πλέον επίσημος, οι φαν περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τα επόμενα βήματα του Τομ και της Ζεντάγια προς τον γάμο.