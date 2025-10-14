Τροχαίο για τον Alec Baldwin – Προσέκρουσε σε δέντρο

Τροχαίο ατύχημα είχε ο Alec Baldwin όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε προσέκρουσε σε δέντρο. Το μήνυμά του μετά το συμβάν.

Σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν (Alec Baldwin) τη Δευτέρα (13/10), ενώ οδηγούσε στο East Hampton, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο ηθοποιός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο, με το μπροστινό μέρος του SUV του να καταστρέφεται, ωστόσο χωρίς ο ίδιος να τραυματιστεί.

Λίγο αργότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram ο Μπάλντουιν έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό και μέσω βίντεο εξήγησε τι συνέβη. “Θέλω απλώς να ανεβάσω ένα σύντομο μήνυμα. Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το τι έγινε με το αυτοκίνητο το πρωί – είχα ένα ατύχημα. Είμαι καλά“, είπε αρχικά.

Αποκάλυψε ότι ο αδελφός του, Stephen Baldwin, τον επισκεπτόταν και ότι είχαν περάσει το Σαββατοκύριακο στο Buffalo Film Festival. Στη συνέχεια περιέγραψε πώς συνέβη το ατύχημα: “Ένα απορριμματοφόρο, στο μέγεθος φάλαινας, μου έκοψε τον δρόμο. Για να το αποφύγω, έπεσα πάνω σε ένα δέντρο. Ένα μεγάλο, χοντρό δέντρο.

Διέλυσα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου, το τράκαρα και νιώθω άσχημα γι’ αυτό. Αλλά όλα είναι καλά, είμαι καλά κι εγώ κι ο αδελφός μου”, πρόσθεσε.