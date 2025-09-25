Τζούλια Γκάρνερ: Έγινε… Μαντόνα και η ομοιότητα είναι εκπληκτική

H Τζούλια Γκάρνερ φωτογραφήθηκε αναβιώνοντας μερικά από τα πιο εμβληματικά looks της Μαντόνα, με αφορμή τα γυρίσματα της ταινίας για την ζωή της.

Η Τζούλια Γκάρνερ είναι κάτι παραπάνω από έτοιμη για τα γυρίσματα της βιογραφικής ταινίας της Μαντόνα.

Η ηθοποιός έδωσε μια γεύση σε όσους περιμένουν με ανυπομονησία την κινηματογραφική μεταφορά της ζωής της μεγάλης σταρ, αφού φωτογραφήθηκε με εμβληματικά looks της Μαντόνα τη δεκαετία του ’80.

Τα ξανθά μαλλιά της Garner επιμελήθηκε ο Bobby Eliot, ενώ το μακιγιάζ της έκανε η Misha Shahzada, αποπνέοντας μια γοητεία με άρωμα Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ. Ωστόσο, η ομοιότητά της με τη Μαντόνα ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη, καθώς και η ίδια η pop σταρ συχνά αντλούσε έμπνευση από το κλασικό Χόλιγουντ. Τα ξανθά μαλλιά της Γκάρνερ θύμιζαν έντονα το εξώφυλλο του άλμπουμ True Blue του 1986.

Σε μία από τις λήψεις, η Γκάρνερ φορά ένα ροζ φόρεμα Gucci και ποζάρει μπροστά σε ένα κατακόκκινο φόντο. Αν φορούσε γάντια, θα μπορούσε να μοιάζει με τη Marilyn Monroe στο “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” — ένα look που είχε αναπαράγει και η Μαντόνα στο βίντεο του “Material Girl.”

Παρόλο που η ηθοποιός δεν ανέφερε στη συνέντευξή της για το CR Fashion Book τη βιογραφική ταινία για τη Μαντόνα , που βρίσκεται χρόνια σε αναμονή, μίλησε για τη συναρπαστική χρονιά που είχε. Το καλοκαίρι, πρωταγωνίστησε ως Silver Surfer στην ταινία της Marvel Fantastic Four: First Steps και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της στο θρίλερ τρόμου Weapons. Επίσης, πρωταγωνίστησε στο Wolf Man, που έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο.

Η χολιγουντιανή σταρ στάθηκε επίσης στη δύναμη του κινηματογράφου και της τέχνης γενικότερα:

«Καμιά φορά βλέπεις κάτι και λες: “Ουάου, αιχμαλώτισαν τη στιγμή.” Για εκείνον τον ηθοποιό, ήταν αληθινό. Το κατέγραψαν στο φιλμ, το έπιασαν. Ο μοντέρ και ο σκηνοθέτης ήταν αρκετά έξυπνοι ώστε να κρατήσουν εκείνο το πλάνο και να το βάλουν στην ταινία, για να νιώσει ο κόσμος λιγότερο μόνος. Αυτό αγαπώ στις ταινίες. Είναι ένας χώρος, είναι τέχνη, είναι αφήγηση. Και μας θυμίζει, ειδικά στις μέρες μας, ότι η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους. Η πολιτική τους χωρίζει».

Το όνομα της Γκάρνερ έχει ακουστεί για το αφιέρωμα στη ζωή της Μαντόνα τουλάχιστον από το 2022. Τότε, πηγή είχε αποκαλύψει στο PEOPLE ότι ήταν η πρώτη επιλογή της ίδιας της Μαντόνα για να την υποδυθεί. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2023, το Variety ανέφερε ότι η Universal Pictures σταμάτησε την παραγωγή της ταινίας.

Παρά το «πάγωμα» του project, η Γκάρνερ και η Μαντόνα παρέμειναν κοντά. Πόζαραν μαζί σε φωτογραφία στα γενέθλια του φωτογράφου και σκηνοθέτη Steven Klein τον Μάιο του 2023, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η Γκάρνερ εμφανίστηκε στη σκηνή δίπλα στη Μαντόνα σε συναυλία της στο Μπρούκλιν.