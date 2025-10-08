Χώρισε η Κλαυδία με τον OGE – Τι είπε η τραγουδίστρια για το τέλος της σχέσης τους

Στην αποκάλυψη πως δεν είναι πλέον ζευγάρι με τον μουσικό παραγωγό OGE προχώρησε η Κλαυδία, καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή “Τσάι με Λεμόνι”.

“Τίτλοι τέλους” έπεσαν στην σχέση της Κλαυδίας με τον OGE. Η τραγουδίστρια που εκπροσώπησε την χώρα μας στην Eurovision 2025, κατακτώντας την 6η θέση, αποκάλυψε πως δεν είναι πια ζευγάρι με τον μουσικό παραγωγό.

Καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή “Τσάι με Λεμόνι”, η Κλαυδία κλήθηκε να απαντήσει για το πώς είναι να συνεργάζεται με το αγόρι της, με την ίδια να αποκαλύπτει: “Με τον OGE δεν είμαστε πια μαζί. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια“.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως οι σχέσεις τους παραμένουν καλές: “Είμαστε μια χαρά. Αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους στην χώρα μας σε αυτό που κάνει. Είναι πολυεργαλείο. Γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα”.

Ο OGE, καλεσμένος στην εκπομπή “The 2Night Show” τον Μάιο είχε μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για την Κλαυδία: “Με την Κλαυδία είμαστε μαζί 7 μήνες και είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Είναι ένα παιδί πολύ εργατικό, προέρχεται από μια πολύ καλή οικογένεια, τη θαυμάζω και την καμαρώνω καθημερινά για την εργατικότητά της και το πόσο σοβαρά βλέπει αυτό που κάνει“.