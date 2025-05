Eurovision 2025: Η Κλαυδία απαντά στο Spotify για το σχόλιο που έκανε για την εμφάνιση της Ελλάδας 

Συγκίνηση και ενθουσιασμός από την Κλαυδία για το σχόλιο της πλατφόρμας Spotify μετά τη δεύτερη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2025.

Βρισκόμαστε σχεδόν μία εβδομάδα πριν δούμε την Κλαυδία στη σκηνή της Eurovision 2025, στον Β’ Ημιτελικό που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (15/05) και η συμμετοχή της Ελλάδας ήδη συζητείται. Όχι μόνο μεταξύ των φανατικών του Διαγωνισμού Τραγουδιού ή σε φόρουμ αφιερωμένα σε αυτόν, αλλά στο “παιχνίδι” έχουν μπει και δημοφιλείς πλατφόρμες με τεράστια απήχηση, όπως το Spotify.

Ο επίσημος λογαριασμός της audio streaming πλατφόρμας σχολίασε με τη λέξη “goosebumps” κάτω από το βίντεο της δεύτερης τεχνικής πρόβας της Κλαυδίας για τη Eurovision, προκαλώντας αίσθηση στους χρήστες.

Η αγγλική λέξη “goosebumps” μεταφράζεται στα ελληνικά ως “ανατριχίλα”, ένδειξη ότι η ερμηνεία της Κλαυδίας άγγιξε το διεθνές κοινό και ξεχώρισε ήδη από την πρόβα.

Eurovision 2025: Η απάντηση της Κλαυδίας

Όπως ήταν αναμενόμενο, το σχόλιο του Spotify μόνο χαρά και συγκίνηση θα μπορούσε να φέρει στην ελληνική αποστολή και την ίδια την καλλιτέχνιδα, η οποία απάντησε στο σχόλιο μέσω story στον λογαριασμό της στο Instagram.

“I see you Spotify thank you, love you (σε βλέπω Spotify, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ)”, έγραψε η Κλαυδία, ανοίγοντας διάλογο με τη δημοφιλή πλατφόρμα.

Instagram@klavdiaitiz

Eurovision 2025: Δείτε βίντεο από τη δεύτερη πρόβα με την Κλαυδία

Σημειώνεται ότι η Κλαυδία και η ελληνική αποστολή συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς την προετοιμασία, μία εβδομάδα πριν από την εμφάνιση στην 7η θέση του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2025, στις 15 Μαΐου.

Οι δύο Ημιτελικοί θα μεταδοθούν ζωντανά στις 13 και 15 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα προβληθεί το Σάββατο 17 Μαΐου, στις 22:00, από την ΕΡΤ1, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, καθώς και για πρώτη φορά με υπηρεσίες προσβασιμότητας σε ξεχωριστό κανάλι του ERTFLIX.

Την εμφάνιση της Ελλάδας θα δούμε στην 7η θέση του Β’ Ημιτελικού (15 Μαΐου).