Eurovision: Οι 3 χειρότερες συμμετοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους – Πήραν μηδέν βαθμούς

Τα αποτελέσματα της ετήσιας ψηφοφορίας για τα αγαπημένα τραγούδια της Eurovision. Πού βρέθηκαν Παπαρίζου και Φουρέιρα.

Για δέκατη έκτη συνεχόμενη χρονιά, το Songfestival.be διεξήγαγε μέσα στο Νοέμβριο μία μεγάλη ψηφοφορία όπου όλοι οι eurofans κλήθηκαν να ψηφίσουν τις δέκα αγαπημένες τους συμμετοχές από όλη την ιστορία του διαγωνισμού.

Στην κορυφή φέτος ο Käärijä με το Cha Cha Cha (Φινλανδία 2023 – 2η θέση).

Δεύτερη θέση για τη Loreen με το Tattoo (νικήτρια 2023) και στην τρίτη πάλι η Loreen με το Euphoria (νικήτρια 2012).

Οι ελληνικές συμμετοχές φέτος πήγαν πολύ καλά σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δεκατέσσερις ελληνικές και έξι κυπριακές συμμετοχές ψηφίστηκαν στα ΤΟP250 καλύτερα τραγούδια του διαγωνισμού από τους ακροατές του Songfestival.be για το 2023.

Σύμφωνα με το eurovisionfun.com, η Ελλάδα φέτος βρέθηκε στη 2η θέση με τις περισσότερες συμμετοχές στη λίστα του #ESC250, καταφέρνοντας να ισχυροποιήσει τη θέση της σε σχέση με την περσινή κατάταξη.

Την υψηλότερη θέση φυσικά κατέλαβε το My Number One της Έλενας Παπαρίζου που έφτασε στην 21η θέση, ενώ για την Κύπρο το Fuego της Ελένης Φουρέιρα κατέκτησε την 8η θέση.

Από κυπριακής πλευράς, πλην της Ελένης Φουρέιρα, ψηφίστηκε το El Diablo της Έλενας Τσαγκρινού που κατέλαβε την 60η θέση, το La la love της Ήβης Αδάμου στην 80η θέση, το Έλα της Ανδρομάχης στην 82η θέση, το Replay της Τάμτα στην 175η θέση και το Break A Broken Heart, του Andrew Lambrou στην θέση 212.

Πώς τα πήγαν οι φετινές συμμετοχές;

Τα 26 από 37 τραγούδια της Eurovision 2023, κατάφεραν να μπουν στην λίστα του #ESC250, που σημαίνει ότι έντεκα τραγούδια δεν κατάφεραν να βρεθούν ανάμεσα στα καλύτερα για το 2023.

Η φετινή συμμετοχή της Ελλάδας με το What They Say και τον Victor Vernicos κατέκτησε μόλις την 599η θέση.

Πώς τα πήγαν οι ελληνικές συμμετοχές

το ”Die Together” της Amanda Tenfjord (46)

το ”Die For You” των Antique (48)

το ”Secret Combination” της Καλομοίρας (86)

το ”Last Dance” της Στεφανίας (111)

το ”Alcohol Is Free” των Koza Mostra ft. Agathon Iakovidis (124)

το ”Shake It” του Σάκη Ρουβά (155)

η ”Άνοιξη” της Σοφίας Βόσσου (163)

το ”Everything” της Άννας Βίσση (169)

το ”Ελλάδα Χώρα του Φωτός” της Καίτης Γαρμπή (208)

το ”Ποια Προσευχή” της Ελίνας Κωνσταντοπούλου (221)

το ”Όνειρο Μου” της Γιάννας Τερζή (227)

το ”Better Love” της Katerine Duska (237)

το ”Superg!rl” της Στεφανίας (244)

Οι… χαμένοι

Πώς τα πήγαν όμως οι υπόλοιπες συμμετοχές της χώρας μας που δεν κατάφεραν να μπουν στην λίστα με τα 250 καλύτερα τραγούδια για το 2023;

Στη θέση 267 το “Watch My Dance” των Loukas Yorkas feat. Stereo Mike

Στη θέση 269 το “Opa” των Γιώργος Αλκαίος και Friends

Στη θέση 325 το “Aphrodisiac” της Ελευθερίας Ελευθερίου

Στη θέση 350 το “This Is Our Night” του Σάκη Ρουβά

Στη θέση 356 το “Όλου του κόσμου η ελπίδα” της Κλεοπάτρας

Στη θέση 406 το ”Χόρεψε” της Μαριάννας Ζορμπά

Στη θέση 462 το “Yassou Maria” του Sarbel

Στη θέση 531 το ”Μάθημα σολφέζ” των Πασχάλης, Μπέσσυ Αργυράκη, Μαριάννα Τόλη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς

Στη θέση 543 το ”Σωκράτης” της Ελπίδας

Στη θέση 574 το “One Last Breath” της Μαρίας Έλενας Κυριακού

Στη θέση 599 το “What They Say” του Victor Vernicos

Στη θέση 663 το ”Παναγιά μου, Παναγιά μου” της Μαρίζας Κωχ

Στη θέση 715 το ”Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου” της Μαρινέλλας

Στη θέση 745 το ”Το δικό σου αστέρι” της Μαριάννας Ευστρατίου

Στη θέση 775 το ”Rise Up” των Freaky Fortune feat. RiskyKidd

Στη θέση 834 το ”Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα” της Μαριάννας Ευστρατίου

Στη θέση 906 το ”Φεγγάρι καλοκαιρινό” του Γιάννη Δημητρά

Στη θέση 959 το ”This Is Love” της Demy

Στη θέση 1087 το “S.A.G.A.P.O.” του Μιχάλη Ρακιντζή

Στη θέση 1193 το “Clown” της Αφροδίτης Φρυδά

Στη θέση 1214 το “Never Let You Go” της Μαντούς

Στη θέση 1237 το “Autostop” των Άννα Βίσση και Επίκουροι

Στη θέση 1285 το “Stop” των Bang

Στη θέση 1307 το “Utopian Land” των Argo

Στη θέση 1434 το ”Μια κρυφή ευαισθησία” των Thalassa

Στη θέση 1517 το “Charlie Chaplin” της Τάνιας Τσανακλίδου

Στη θέση 1536 το ”Μοιάζουμε” του Τάκη Μπίνιαρη

Οι συμμετοχές της Ελλάδας που δεν έλαβαν ούτε έναν βαθμό

Μου λες – Κρίστυ Στασσινοπούλου (1983)

Χωρίς σκοπό – Christos Callow (1990)

Το τρεχαντήρι (Ντίρι Ντίρι) – Κώστας Μπίγαλης (1994)

Η Κορυφαία 10άδα για το 2023

01. Φινλανδία 2023 – Käärijä – Cha Cha Cha

02. Σουηδία 2023 – Loreen – Tattoo

03. Σουηδία 2012 – Loreen – Euphoria

04. Ισπανία 2022 – Chanel – SloMo

05. Σουηδία 2022 – Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

06. Ιταλία 2021 – Måneskin – Zitti E Buoni

07. Ουκρανία 2021 – Go_A – Shum

08. Κύπρος 2018 – Eleni Foureira – Fuego

09. Γαλλία 2021 – Barbara Pravi – Voilà

10. Ισπανία 2023 – Blanca Paloma – Eeea