H Eurovision έγινε ταινία στο Netflix

Η ταινία “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” είναι από την Παρασκευή διαθέσιμη στο Netflix. Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του δικτύου-κολοσσού με την EBU και υλοποιεί την ιδέα του Αμερικανού κωμικού Will Ferrell. O Ferrell είναι ένθερμος φαν της Eurovision εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Ο Will Ferrell και η Rachel McAdams υποδύονται τους Ισλανδούς Lars Erickssong και Sigrit Ericksdottir, ένα πραγματικά τραγικό ποπ ντουέτο με την ονομασία “Fire Saga”. Το όνειρό τους είναι να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη Eurovision. Αν και δεν χαίρουν εκτίμησης από τους συμπατριώτες τους (ή κανέναν άλλον), όλως παραδόξως καταφέρνουν να επιλεγούν για τη Eurovision!

Σύμφωνα με τον OGAEGREECE, η ταινία παρακολουθεί την ένδοξη ιστορία αυτής της τραγικής εκπροσώπησης, που λαμβάνει χώρα το 1972, στο Εδιμβούργο. Να σημειώσουμε ότι πράγματι, το 1972 ο 17oος διαγωνισμός της Εurovision έγινε στο Usher Hall του Εδιμβούργου. Το Μονακό που είχε νικήσει την προηγούμενη χρονιά με το “Un banc, un arbre, une rue” και τη Severine δήλωσε αδυναμία να διοργανώσει κι έτσι ανέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο.