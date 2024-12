Η απάντηση του Γιώργου Τσαλίκη για το “ακατάλληλο” τραγούδι – “Όλα ψέματα”

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσαλίκη για την ερμηνεία του στα Τρίκαλα που προκάλεσε αντιδράσεις. “Δε βαρεθήκατε τις υπερβολές και τα ψέματα μωρέ;”.

Τη δική του απάντηση σχετικά με τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την ερμηνεία ενός τραγουδιού με βωμολοχίες σε χριστουγεννιάτικη τελετή στα Τρίκαλα, έδωσε ο Γιώργος Τσαλίκης με ανάρτησή του στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Κυριακής (1/12), ο διάσημος τραγουδιστής στην τελετή έναρξης του “Μύλου των Ξωτικών”, σε μια από τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες γιορτές της περιοχές, ερμήνευσε το “Απαγορευμένο”, ένα τραγούδι γνωστό για το ακατάλληλο λεξιλόγιό του, ξεσηκώνοντας τις αντιδράσεις πολιτών και τοπικών παραγόντων, καθώς στο κοινό βρίσκονταν εκατοντάδες παιδιά με τους γονείς τους.

Νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (2/12), ο Γιώργος Τσαλίκης έδωσε τη δική του εξήγηση για τα παραπάνω δημοσιεύοντας μια σειρά story στο Instagram με τίτλο “Δε βαρεθήκατε τις υπερβολές και τα ψέματα μωρέ;”, στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής,

“Στα άπειρα live τόσα χρόνια γινόμαστε παρέα αγάπης και χαράς. Περνάμε μηνύματα πίστης, αισιοδοξίας, αυταξίας, γελάμε πολλές φορές κλαίμε.. Στις 2-3 ώρες προγράμματος υπάρχει από το 2012 (!!!) το “απαγορευμένο” που είναι μαντινάδες χαβαλετζίδικες με φουλ μπινελίκια που ξεκίνησε για πλάκα και μετά από τόσα χρόνια παντού και πάντα μου το ζητάνε για να γίνει πλάκα! Εννοώ δε βριζόμαστε μεταξύ μας! Ούτε βρίζουνε κάποιον, ούτε τον χώρο που βρισκόμαστε.

Στο χθεσινό υπέροχο live στο Μύλο των Ξωτικών αυτό ακριβώς έγινε.. Μου ζήτησε ο κόσμος και είπα το “Απαγορευμένο”. Το πρώτο μισάωρο κιόλας της συναυλίας.. Ούτε διαμαρτυρήθηκε κανείς, ούτε έμεινε κανένας αποσβολωμένος, ούτε θύμωσε ο Δήμαρχος. ΟΛΑ ΨΕΜΑΤΑ.

Στο τέλος μάλιστα της συναυλίας ήρθε στα παρασκήνια ο ευγενέστατος Δήμαρχος να με συγχαρεί, μου είπε ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε και ανταλλάξαμε αριθμούς κινητών.. Προφανώς μια μειοψηφία αντιπολιτευτική κιόλας στον άνθρωπο αυτόν δημιούργησε θέμα για να πολεμήσουν το δήμαρχο και τους διοργανωτές του Μύλου των Ξωτικών με τους οποίους ήμασταν αγκαλιά, χαρούμενοι μετά το τέλος της βραδιάς.

Μετά γίνανε τα γνωστά πρωτοστάτησε η εκπομπή της Καινούργιου που λύσσαξε από το πρωί και δημιουργήθηκε αυτός ο Μύλος των Ερπετών. (Εντωμεταξύ δε τους μίλησα όταν με καλούσανε πρώτον γιατί δε τους γουστάρω και δεύτερον γιατί “έφυγε” το βράδυ ένας οικογενειακός μας φίλος νεότατος και δεν είχα διάθεση να ασχολούμαι πάλι με ανυπόστατες φθήνιες).

Το “απαγορευμένο” είναι όντως extreme και όταν βγήκε το 2012 δεν υπήρχε αυτή η κουλτούρα της ψευτοκορεκτίλας και του πολιτικά ορθού. Αγαπήθηκα πολύ και έκανε εκατομμύρια προβολές. Είναι ένας τρόπος να λες μπινελίκια.. τραγουδιστά με αστείο νόημα μάλλον.. Όποιον ενοχλεί σόρρυ, αλλά όπως η Ζαμάνη όποτε γουστάρει στα live της στο κοινό της μπορεί να πετάει τη μπλούζα της, έτσι και εγώ στα live μου θα λέω το “απαγορευμένο”.

Sorry but not sorry.. ΥΓ. άντε τώρα αφήστε με ήσυχο να κάνουμε ωραίες γιορτές!”

Η ανάρτηση του Δήμου Τρικκαίων για το συμβάν με τον Γιώργο Τσαλίκη

Πάντως νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (2/12), ο Δήμος Τρικκαίων με ανακοίνωσή του εξέφρασε την “εντονότατη δυσαρέσκειά του” για το συμβάν, τονίζοντας ότι “θα κάνουμε κάθε τι, για να αποτρέψουμε επανάληψη παρόμοιων φαινομένων”.

“Ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της e-Trikala ΑΕ Νίκος Σακκάς και το Διοικητικό Συμβούλιο της δημοτικής εταιρείας εκφράζουν ομόφωνα και δημοσίως, την εντονότατη δυσαρέσκειά τους για τα όσα ακούστηκαν από τον καλλιτέχνη κ. Γιώργο Τσαλίκη στη διάρκεια της συναυλίας κατά την τελετή έναρξης του 13ου Μύλου των Ξωτικών.

Κάθε ένας και κάθε μία φέρουν την ευθύνη των όσων πράττουν ή λένε.

Η οργανωτική επιτροπή φυσικά και δεν είχε ενημερωθεί για τις καταδικαστέες εκφράσεις που ακούστηκαν στη διάρκεια τραγουδιού. Προφανώς παρόμοιες εκφράσεις δεν ήταν, ούτε είναι, ούτε θα είναι επιτρεπτές – ειδικά σε χώρο που συνάδει μόνο με το χαμόγελο, τη χαρά και την ψυχαγωγία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και ειδικά παιδιών και νέων.

Ο Μύλος των Ξωτικών παραμένει η φωτεινότερη διοργάνωση για τα Χριστούγεννα σε όλη τη χώρα. Διαβεβαιώνουμε τους γονείς, τους κηδεμόνες, τα παιδιά, πως θα κάνουμε κάθε τι, για να αποτρέψουμε επανάληψη παρόμοιων φαινομένων.

Η μεγάλη γιορτή παραμένει ανοιχτή, πολύχρωμη και ανανεωμένη μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2025, με δωρεάν είσοδο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ”.