Η Έλενα Παπαρίζου μας μιλά για τις Eurovision της καριέρας της

Ο πυρετός της Eurovision είναι στο απόγειο, με την ελληνική συμμετοχή μάλιστα να φτάνει στον τελικό ως ένα από τα μεγάλα φαβορί. Γι' αυτό φέραμε καλεσμένη την σταρ-συνώνυμο του Eurovision θριάμβου, σε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στον θεσμό αλλά και στην καριέρα της: Ναι, η Έλενα Παπαρίζου έρχεται στο POP για τις Δύσκολες Ώρες.

Η Ιωσηφίνα κι ο Θοδωρής υποδέχονται την εθνική μας Number One σε μια κουβέντα που μας ταξιδεύει πίσω στον σχηματισμό των Antique και στη χρονιά που άλλαξε για πάντα την Eurovision για την Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι το εμβληματικό My Number One και τη σημερινή επανένωση των Antique.

Πώς κύλησαν αυτά τα 20 χρόνια για την Παπαρίζου; Ποια κομμάτια της Eurovision είναι ανάμεσα στα αγαπημένα της; Τι συμβουλή ζητάει από την Έλενα ο Måns κάθε φορά που έρχεται στην Ελλάδα;

Ποια είναι η καλοκαιρινή διαδρομή που έκανε κάθε καλοκαίρι με την οικογένειά της; Τι συμβαίνει στα πάρτι της Eurovision και ποιοι είναι οι καλύτεροι hosts; Και ποια είναι τελικά η αλήθεια για το θρυλικό εκείνο jumpsuit της Eurovision του 2001;

Ακούστε το επεισόδιο:

