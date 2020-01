Η βρετανική βασιλική οικογένεια γίνεται καρτούν

Η βρετανική βασιλική οικογένεια απασχολεί το τελευταίο διάστημα όλον τον πλανήτη. Τώρα όμως το τηλεοπτικό δίκτυο HBO Max αποφάσισε να μετατρέψει τα μέλη της βασιλικής οικογένειας σε καρτούν.

Η σειρά θα λέγονται «Ο πρίγκιπας», τα κείμενα και η παραγωγή θα είναι του Γκάρι Τζανέτι. Ο Τζανέτι ανέβασε σχετικές φωτογραφίες στο Instagram, βάσει των οποίων η σειρά θα εξετάζει την βασιλική οικογένεια μέσα από τα μάτια του πρίγκιπα Τζορτζ, του πρωτότοκου γιου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Ο Τζανέτι θα δανείσει τη φωνή του στον μικρό πρίγκιπα Τζορτζ, ο Ορλάντο Μπλουμ στον πρίγκιπα Χάρι, η Κοντόλα Ρασάντ στην Μέγκαν Μαρκλ, η Λούσι Παντς στην Κέιτ. Με τη φωνή του Τομ Χολάντερ θα μιλάνε ο πρίγκιπας Φίλιππος και ο Κάρολος, ο Άλν Κάμινγκ θα δώσει τη φωνή του στον μπάτλερ του Τζορτζ, Όουεν, η Φράνσις Ντε Λα Τουρ στην βασίλισσα Ελισάβετ και ο Ιβάν Ρίον στον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η παραγωγή θα είναι της εταιρείας 20th Century Fox Television.

«Είμαι ενθουσιασμένος που εργάζομαι για το HBO Max και φέρνω στο φως μία ακόμα σειρά σχετικά με τα μέλη μίας οικογένειας που χωρίς δισταγμό παλεύουν για το θρόνο», δήλωσε ο Τζανέτι.

Είναι η δεύτερη συνεργασία του Τζανέτι με το δίκτυο. Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ταξιδιωτικής σειράς «Brad and Gary Go To ..», την οποία θα κάνει μαζί με τον σύζυγό του, στιλίστα, Μπραντ Γκορέσκι.