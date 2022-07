Μετά το Obi-Wan Kenobi: 10 ακόμη Star Wars χαρακτήρες που θα θέλαμε να δούμε σε δικές τους σειρές

Αν η επιτυχία του Obi-Wan Kenobi απέδειξε κάτι, είναι πως υπάρχει και ζήτηση, αλλά και ζουμί σε αυτές τις διάφορες γωνίες του σύμπαντος που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας πριν 45 χρόνια. Δεκαετίες μετά, οι προσωπικές ιστορίες των διασημότερων ηρώων κι οι κρυφές περιπέτειες των πιο κουλ ανταγωνιστών, συνεχίζουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού– μέσα πλέον από την πλατφόρμα του Disney+, στο οποίο προβάλλονται αποκλειστικά όλες οι σειρές του Star Wars κόσμου, με πιο πρόσφατη την πρωτότυπη σειρά 6 επεισοδίων Obi-Wan Kenobi.

Εκεί, είδαμε τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ να επαναλαμβάνει το ρόλο του από την πρίκουελ τριλογία του Λούκας, ως Όμπι-Ουάν Κενόμπι στα χρόνια που μεσολάβησαν των δύο αρχικών τριλογιών. Πριν δηλαδή επιστρέψει γερασμένος πια, στην πρώτη ταινία της σάγκα, για να αντιμετωπίσει τον Νταρθ Βέιντερ και να καθοδηγήσει τον νεαρό τζεντάι. Στην πρωτότυπη σειρά 6 επεισοδίων Obi-Wan Kenobi ακολουθούμε ένα διάστημα κατά το οποίο οι τζεντάι κυνηγούνται σε κάθε γωνιά της Αυτοκρατορίας, με τον Νταρθ Βέιντερ να έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με τον πρώην δάσκαλό του.

Μετά λοιπόν την ήδη δεδομένη επιτυχία του Mandalorian, μετά το Book of Boba Fett, μετά το Obi-Wan Kenobi, και με το Ahsoka να καταφθάνει σύντομα (με την Ροζάριο Ντώσον να ενσαρκώνει έναν λατρεμένο από τους φανς χαρακτήρα), αναρωτιόμαστε τι άλλο μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια; Ποιοι άλλοι μικροί και μεγάλοι χαρακτήρες από το πλούσιο σύμπαν του Λούκας, θα θέλαμε να αποκτήσουν τις δικές τους προσωπικές σάγκα στο μέλλον;

Ξεκινάμε από κάτι μάλλον προφανές…

Λέια Οργκάνα

Έτσι κι αλλιώς ένας από τους αγαπητούς χαρακτήρες της μυθολογίας του Star Wars, η ηρωίδα που ενσάρκωσε η Κάρι Φίσερ είχε έναν απρόσμενα κεντρικό ρόλο στο Obi-Wan Kenobi– σε μικρότερη φυσικά ηλικία. Μιας και η μίνι σειρά περιστρεφόταν σε μεγάλο βαθμό γύρω από την προσπάθεια του Όμπι-Ουάν να την προστατέψει την ώρα που οι δυνάμεις της Αυτοκρατορίας τον αναζητούν μανιωδώς. Με αυτό τον τρόπο η Λέια αποκτά κεντρικό ρόλο ακόμα και σε αυτή την πολύ πιο νεαρή ηλικία, με τη σειρά να επιχειρεί να τη συνδέσει με αρκετούς μετέπειτα πρωταγωνιστές της σάγκα.

Έτσι, το Obi-Wan Kenobi δίνει μια ιδανική ασίστ για μετέπειτα ιστορίες της Λέια που διαδραματίζονται ανάμεσα στην ορίτζιναλ τριλογία και στην πρίκουελ τριλογία. Η Λέια έχει ήδη υπάρξει εμβληματική ηρωίδα σε διάφορα ηλικιακά της φάσματα, και μπορούμε άνετα να τη δούμε κι ως πρωταγωνίστρια ενός τύπου Ms. Marvel εφηβικής περιπέτειας, με φόντο το σκοτάδι που καλύπτει όλο και περισσότερο το σύμπαν.

Γκρόγκου

Ίσως τον ξέρετε καλύτερα με το ιντερνετικό του όνομα, Baby Yoda. Το γλυκύτατο πλασματάκι που έκανε μέχρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ να θέλει να παίξει σε μια Star Wars σειρά, έχει αποδειχθεί αληθινή μασκώτ για το όλο τηλεοπτικό Star Wars πείραμα από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο Mandalorian.

Ύστερα από τις εξελίξεις στο τέλος της 2ης σεζόν της σειράς δεν είναι βέβαιο πως ο Γκρόγκου θα μας κάνει παρέα όταν η σειρά επιστρέψει αλλά η δημοφιλία του ήρωα (και τα άπειρα έσοδα που οπωσδήποτε φέρνει ως merch) σημαίνει πως στη Disney θα θέλουν να υπάρχει στις οθόνες όσο δυνατόν περισσότερο και συχνότερα. Θα βλέπαμε μια σειρά με όλη την ιστορία προέλευσης του Baby Yoda; Θα βλέπαμε μια σειρά με το μέλλον του; Θα βλέπαμε ακόμα και καρτούν προορισμένο για τις πιο νεαρές ηλικίες θεατών; Βεβαίως– εδώ θα το έβλεπε ο Βέρνερ Χέρτσογκ, εμείς θα το παίξουμε δύσκολοι;

Κάιλο Ρεν

Από το όλο ευρύτερο φιάσκο της νέας τριλογίας δεν διασώζονται και πάρα πολλά πράγματα όμως είναι τελικά αναμφίβολο πως στην περίπτωση του Κάιλο Ρεν (και του Άνταμ Ντράιβερ στο ρόλο) η Disney κι ο Τζ. Τζ. Έιμπραμς πέτυχαν διάνα. Είναι μακράν ο πιο συναρπαστικός νέος χαρακτήρας αυτής της γενιάς ηρώων και, παρά τα όσα ατυχή συνέβησαν κατά το Rise of Skywalker, είμαστε σίγουροι πως αν υπήρχε η διάθεση, θα βρισκόταν τρόπος να δούμε περισσότερες ιστορίες για τον Κάιλο. Ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να δούμε τη διαδρομή του πριν το Force Awakens.

Όμως ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ίσως να «επιστρέψει» κι αυτός όπως μυστηριωδώς επέστρεψε κι ο Πάλπατιν. «Με έναν μυστηριώδη τρόπο, ο Κάιλο Ρεν έχει επιστρέψει». Σε μερικά χρόνια από σήμερα; Το βλέπαμε άνετα. Αυτός ο χαρακτήρας, παιγμένος γεμάτος άγχος και αμφιβολία από αυτό τον ηθοποιό, δε θα είναι ποτέ τίποτα λιγότερο από συναρπαστικός.

Ρόουζ Τίκο

Και μιλώντας για τη νέα τριλογία, να κάτι που επίσης θα βλέπαμε με χαρά. Τον χαρακτήρα της Ρόουζ Τίκο, που αποτέλεσε ένα από πρόσωπα που ξεχώρισαν στο παράλογα διχαστικό The Last Jedi, και η οποία παρά το υποσχόμενο storyline που άρχισε να χτίζεται γι’αυτήν, ήταν βασικά εξαφανισμένη στο Rise of Skywalker. H Ρόουζ αξίζει καλύτερη τύχη μέσα σε αυτό το σύμπαν (όπως φυσικά κι η ηθοποιός που την ερμηνεύει, Κέλι Μαρί Τραν) και μια μίνι σειρά θα αποτελούσε καλό τρόπο να αναπτυχθεί περαιτέρω η ηρωίδα της. Όπως και καλή αφορμή για κάποια ακόμα γνώριμα πρόσωπα της νέας τριλογίας να κάνουν ένα πέρασμα– ειδικά ο Φιν του Τζον Μπογιέγκα.



Τσουμπάκα

Πάμε σε κάτι πιο κλασικό. Την οικογένεια του Τσουμπάκα την έχουμε γνωρίσει στο διαβόητο Χριστουγεννιάτικο special που κανείς δεν πίστευε ότι όντως έβλεπε, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε σε τέτοια άκρα. Εδώ το μοντέλο μπορεί να είναι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή το Star Trek, όπου πέντε σειρές τρέχουν παράλληλα, ικανοποιώντας εντελώς διαφορετικές ανάγκες και είδη θεατή. Ανάμεσά τους υπάρχουν και δύο σειρές animation, μία πιο ενήλικη και μία πιο παιδική. Ο Τσουμπάκα θα ήταν ιδανικός χαρακτήρας για μια πιο καθαρά παιδική Star Wars σειρά, σε εντελώς λογική «καρτούν για πρωινό Σαββάτου», που είτε θα εξερευνούσε το backstory του δημοφιλούς ήρωα, είτε θα τον ακολουθούσε σε διάφορες «χαμένες» περιπέτειές του– εξάλλου είναι πολύ μεγάλο το χρονικό κενό κατά το οποίο δε γνωρίζουμε τι ακριβώς έκανε.

Τώρα, με τη γλώσσα δε ξέρω. Ίσως να είναι όλη η σειρά με υπότιτλους, ή ίσως τα μέλη της τσουμπακο-κοινωνίας να μιλάνε μεταξύ τους αγγλικά ως σύμβαση. Δεν ξέρω, δε θα τα λύσω εγώ όλα!

Νταρθ Μολ

Ο Νταρθ Μολ έχει το αντικειμενικά πιο κουλ λουκ χαρακτήρα ολόκληρης της σάγκα, κανείς δεν φτάνει καν κοντά. Ήταν πολύ κατανοητή η επιθυμία των συγγραφέων να τον φέρουν πίσω ύστερα από τον σαφέστατο και τελειωτικότατο θάνατό του από μαχαιριά του Όμπι-Ουάν στο πρώτο φιλμ της πρίκουελ τριλογίας του Τζορτζ Λούκας. (Τι λέγαμε παραπάνω για τον Κάιλο Ρεν; Καλή διάθεση να υπάρχει.) Η ανάστασή του άλλοτε αφέθηκε ως κάτι το ελαφρώς αόριστο, κι άλλοτε –αργότερα– επεξηγήθηκε, αλλά εμφανώς ήταν δευτερεύουσα σκέψη σε σχέση με το ότι θέλουμε ένας τύπος σαν αυτόν να υπάρχει ακόμα σε αυτό τον κόσμο. (Τον είδαμε σύντομα και στο ξεχασμένο Solo, οπότε εικάζει κανείς πως πράγματι υπάρχουν ή υπήρχαν σχέδια για αυτόν.) Θα μπορούσαμε άνετα να τον δούμε ως κεντρικό villain σε μια σειρά που διαδραματίζεται στα κάπως πιο κακόφημα στενάκια του Star Wars σύμπαντος. Ο πιο κουλ αρχιγκάνγκστερ; Μα και βεβαίως.

Μάρα Τζέιντ

Συνεχίζοντας για λίγο με τους χαρακτήρες που βρίσκονται με το ένα πόδι στην εκτός κινηματογραφικής οθόνης μυθολογία, εδώ έχουμε μια ηρωίδα που τυπικά δεν ανήκει στον «κανόνα» του Star Wars αυτή τη στιγμή. Όταν, μετά την πρώτη τριλογία, οι ιστορίες αυτού του σύμπαντος γράφοντας σε άλλα μέσα, η μυθολογία επεκτάθηκε πολύ μετά τα γεγονότα της Επιστροφής των Τζεντάι. Όταν η Disney αγόρασε την Lucasfilm και αποφάσισε να γράψει μια νέα συνέχεια της ορίτζιναλ τριλογίας, όλες εκείνες οι αμέτρητες ιστορίες τέθηκαν εκτός επίσημου continuity κι απέκτησαν το στάτους των «θρύλων από τον κόσμο του Star Wars».

Ένας τέτοιος θρύλος είναι κι η Μάρα Τζέιντ, μια ηρωίδα που βρέθηκε και στο δύο πλευρές της διαμάχης, και στο φως και στο σκοτάδι, πριν τελικά παντρευτεί τον Λουκ Σκαϊγουόκερ. Μπορεί μαζί με όλες εκείνες τις ιστορίες να μην αποτελεί πλέον επίσημο κομμάτι του Star Wars σύμπαντος, όμως η Μάρα Τζέιντ σίγουρα μπορεί με λίγη καλή θέληση να αποτελέσει εξαίρεση και να επανεγγραφεί στο «επίσημο» σύμπαν. Με κάποιες έστω μικροδιορθώσεις στο στόρι της. Έτσι κι αλλιώς, τα όσα ξέρουμε για τον Λουκ Σκαϊγουόκερ κατά τη διάρκεια της σίκουελ τριλογίας, δεν απαγορεύουν την ύπαρξη μιας συντρόφου– πόσο μάλλον μιας συντρόφου με τη δική της, συναρπαστική ιστορία.

Σο Γκερέρα

Αντιστασιακός πολεμιστής που θεωρήθηκε εξτρεμιστής από την Αυτοκρατορία με σημαντικό ρόλο τόσο στους Clone Wars όσο και στο Rogue One όπου είδαμε και τη σχέση του με τη θετή του κόρη Jyn Erso. Πολιτικά θα είχε σίγουρα ενδιαφέρον η εξερεύνηση ενός τέτοιου χαρακτήρα, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, ο βασικός λόγος που θα θέλαμε να συμβεί μια τέτοια σειρά είναι πολύ πιο επιφανειακός: Τον χαρακτήρα ερμήνευσε ο Forest Whitaker και προφανώς και θέλουμε να απολαύσουμε τον Forest Whitaker να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει σε ένα ακόμα οργισμένο ερμηνευτικό του ξέσπασμα. Θα ήταν απλά τέλειο.

Κιτ Φίστο

Με μια απειροελάχιστα μικρή εμφάνιση στις πρίκουελ ταινίες του Τζορτζ Λούκας (βασικά μια σκηνή μάχης με πολλούς Τζεντάι στη μία, και μια σκηνή όπου μια επίλεκτη ομάδα Τζεντάι έρχεται αντιμέτωπη με τον Πάλπατιν), ο Φίστο απέκτησε μπόλικους φανς κάπου μεταξύ αστείου και σοβαρού, αφενός χάρη στην τρομερά χαρακτηριστική του εμφάνιση κι αφετέρου χάρη στην ορμητικότητα με την οποία οδηγεί τους Τζεντάι στη μάχη. Στην σειρά Clone Wars ο χαρακτήρας του εξερευνήθηκε περισσότερο αλλά το δηλώνουμε εδώ και τώρα: Μια σειρά με αυτόν για κεντρικό ήρωα, μια αγνή περιπέτεια με απολαυστικές μάχες και καλά χορογραφημένη δράση, θα την βλέπαμε και θα την απολαμβάναμε.

Γιόντα

ΟΚ όχι πως δεν θέλουμε τον Κιτ Φίστο αλλά τελοσπάντων ας κλείσουμε με κάτι ελαφρώς περισσότερο εμβληματικό. Γιόντα! Προφανές; Μπορεί να είναι ολόκληρο έπος αμέτρητων σεζόν. Πόση προσωπική ιστορία του Γιόντα γνωρίζουμε και πόση μπορεί ακόμα να γεμίσει από ευφάνταστους σεναριογράφους; Μπορούμε να δούμε από origin story μέχρι το ρόλο του στις σημαδιακές στιγμές της πτώσης της Δημοκρατίας, μπορούμε να τον δούμε να εκπαιδεύει ένα σωρό σημαντικές φιγούρες της μυθολογίας του Star Wars… όρεξη να υπάρχει. Μπόνους εμφάνιση: Ο Μέις Γουιντού του Σάμιουελ Τζάκσον μπορεί να κάνει συχνές εμφανίσεις. Win/win.

