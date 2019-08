Μύκονος: Ο J. Balvin, οι αιματοβαμμένες εκκλησίες και οι αντιδράσεις των Ελλήνων

Ο J. Balvin είναι σούπερ σταρ της ποπ και της Reggaeton στην Κολομβία και όχι μόνο. Τώρα, μπήκε στο στόχαστρο με το νέο του βίντεο κλιπ που είναι γυρισμένο στη Μύκονο.

Το κομμάτι φέρει τον τίτλο "Cuidao Por Ahi" (Be Careful Out There στα αγγλικά) και περιλαμβάνει πλάνα που προκάλεσαν αντιδράσεις στα σχόλια από Έλληνες χρήστες (κάποιοι δηλώνουν κάτοικοι του νησιού), οι περισσότεροι εκ των οποίων επιτέθηκαν στην ομάδα παραγωγής για τα επίμαχα πλάνα στην εκκλησία, με αρκετούς να κάνουν λόγο για "βεβήλωση".

Το βίντεο έχει ήδη στο YouTube σχεδόν έξι εκατομμύρια views μέσα σε μια βδομάδα. Σύμφωνα με το hypebeast.com, το concept φέρει επιρροές από το Donnie Darko και τον αστέρα του WWE, Sting. Στη σκηνοθεσία είναι ο βραβευμένος με Γκράμι για καλύτερο βίντεο κλιπ, Colin Tilley (συνεργασίες με Kendrick Lamar, Cardi B, Selena Gomez κ.α.).

Μερικά από τα σχόλια Ελλήνων χρηστών, παρακάτω.

Πρόσφατα, J. Balvin και ο Bad Bunny που συνεργάστηκαν και για το "μυκονιάτικο" κομμάτι, εμφανίστηκαν και στα VMAs του MTV στο Λος Άντζελες με μια άλλη εκκεντρική εμφάνιση, κάτι που άλλωστε συνηθίζουν. Το δε κοινό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν, "Oasis", πουλάει σαν τρελό έχοντας αποσπάσει αποθεωτικές κριτικές.

Για την ιστορία ο J. Balvin κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την περασμένη Δευτέρα το βραβείο MTV για best latin κομμάτι.