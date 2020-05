Netflix: Αυτές ειναι οι κορυφαίες αναζητήσεις στην Ελλάδα - Ποιες σειρές αποχωρούν τον Ιούνιο

Είτε σας αρέσουν τα βιβλία, η μουσική, οι ταινίες ή η τηλεόραση, οι λίστες είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε τι είναι δημοφιλές αυτή τη στιγμή.

Το Top 10 feature του Netflix είναι μία σειρά από thumbnails που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της πλατφόρμας, διαφορετική κάθε μέρα, αναλόγως με τις προτιμήσεις της κάθε χώρας, που απεικονίζουν τις αγαπημένες δημιουργίες των συνδρομητών τη δεδομένη μέρα.

ADVERTISING

Δείτε παρακάτω ορισμένες από τις σειρές που παρέμειναν "καρφωμένες" στην κορυφή των αναζητήσεων στην Ελλάδα για το μήνα Μάιο. Ποιες σειρές από την παρακάτω λίστα έχετε ήδη παρακολουθήσει; Σας έχει ξεφύγει κάποια ή "λιώνετε" στο Netflix και τα έχετε δει ήδη όλα;

Νούμερο 5: Unorthodox

Το "Unorthodox" είναι μία μίνι δραματική σειρά, τεσσάρων επεισοδίων, γερμανικής και αμερικανικής παραγωγής, που έκανε το ντεμπούτο της στο Netflix στις 26 Μαρτίου 2020. Πρόκειται για την πρώτη σειρά του Netflix που ήταν σχεδόν αποκλειστικά στα Γίντις, ενώ η σειρά εμπνέεται από την αυτοβιογραφία της Deborah Feldman και το "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots", του 2012.

Εξώφυλλο Unorthodox REAL FILM BERLIN / NETFLIX

Η Έστι, μια καταπιεσμένη νεαρή, μέλος της Ορθόδοξης Εβραϊκής κοινότητας του Μπρούκλιν, αποκλείστηκε από την εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά της, παντρεύτηκε με προξενιό έναν άντρα που είχε δει μόνο για μία ώρα στη ζωή της και εγκλωβίστηκε μέσα σε έναν κόσμο που το μόνο που επέτρεπε σε μία γυναίκα ήταν να είναι σύζυγος και μητέρα.

Μην αντέχοντας άλλο αυτή τη ζωή, η Έστι δραπετεύει και πηγαίνει στο Βερολίνο, με στόχο να ξεφύγει από αυτό το γάμο και από το συντηρητικό περιβάλλον της Εβραϊκής Κοινότητας, μπαίνοντας σε μια παρέα μουσικών. Όλα βαίνουν καλώς και η Έστι αρχίζει να συνηθίζει τη νέα της ζωή στη Γερμανία, ώσπου το παρελθόν επιστρέφει, για να φέρει ξανά προβλήματα στη ζωή της.

Νούμερο 4: Δυναστεία

Μια σειρά του 2017 παραμένει ακόμα στις κορυφαίες προτιμήσεις των Ελλήνων στο Netflix, καθώς βρισκόταν μόνιμα στο Top 10 της πλατφόρμας για ολόκληρο τον Μάιο. Βέβαια, η σειρά έχει ακόμα μεγαλύτερη ιστοριά, καθώς πρόκειται για την κλασική και γνωστή σε όλους σαπουνόπερα του 1981. Τον Μάιο του 2017, το αμερικανικό δίκτυο "CW" ανακοίνωσε ότι η σειρά θα αρχίσει και πάλι τον Οκτώβρη του ίδιου έτους. Η νέα σειρά δεν είναι συνέχεια, αλλά πρόκειται για reboot της αρχικής ιστορίας, με αρκετές όμως αλλαγές.

Εξώφυλλο Δυναστείας FAKE EMPIRE PRODUCTIONS / NETFLIX

Η "Δυναστεία" της δεκαετίας του 80' αποτέλεσε την τηλεοπτική "απάντηση" του ABC στη σειρά "Ντάλλας" του CBS και μονοπώλησε το ενδιαφέρον, σε παγκόσμιο επίπεδο, εισάγοντας στα τηλεοπτικά δεδομένα ένα νέο είδος σειρών. Μια καθημερινή σειρά, εξαιρετικά αγαπητή στο ελληνικό κοινό, η οποία δημιούργησε μέχρι και τη δεκαετία του 90’ σενάρια με αθώους, καλούς, δολοπλόκους και κακούς χαρακτήρες, οι οποίοι βιώνουν απρόσμενες ανατροπές και αναπάντεχα ερωτικά τρίγωνα.



Μετά από 28 χρόνια και 220 επεισόδια, η σειρά επέστρεψε στις οθόνες, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να κατέχει η 23χρονη ηθοποιός Ελίζαμπεθ Γκίλις.

Το ζευγάρι των δημιουργών και σεναριογράφων της Δυναστείας ήθελαν εξαρχής να δώσουν μία νέα πνοή σε αυτό το κλασσικό προϊόν, δημιουργώντας μια σειρά η οποία θα απηχεί σε μοντέρνα ακροατήρια με τον τρόπο που είχε συμβεί και στην πρώτη εκδοχή, αλλά παράλληλα θέλησαν να υπάρχει και η δυνατότητα ταύτισης, είτε αυτό σημαίνει μέσω της μόδας, είτε μέσω της πολιτικής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Νούμερο 3: Γλυκές μανόλιες

Το "Sweet Magnolias" είναι μια αμερικανική ρομαντική σειρά, σε σενάριο της Sheryl J. Anderson, βασισμένη στο βιβλίο "Sweet Magnolias" της Sherryl Woods. Πρωταγωνιστούν οι JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott και Heather Headley. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix στις 19 Μαΐου 2020.

Εξώφυλλο Sweet Magnolias DANIEL L. PAULSON PRODUCTIONS / NETFLIX

Η νέα αυτή σειρά του Netflix ήρθε για να μας υπενθυμήσει όλα όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή. Η πλοκή κινείται γύρω από τρεις γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη καθημερινότητα στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ. Οι τρεις αυτές πολύ καλές φίλες από τα παιδικά τους ακόμη χρόνια, οι "Γλυκές μανόλιες", η Μάντι, η Χέλεν και η Ντέινα Σου στηρίζουν πάντα η μία την άλλη, ό,τι κι αν συμβεί, χωρίς ανταλλάγματα, με μοναδικό τους κίνητρο την ανιδιοτελή αγάπη.



Σχέσεις, οικογένεια, διαζύγιο, επαγγελματική ζωή, ρουτίνα, όλα περνούν από την οθόνη, όσο οι φίλες ζουν την έντονη ζωή τους. Ηθοποιοί και οι τρεις στο επάγγελμα, όχι ιδιέταιρα γνωστές, που συνηθίζουν να ξεχνιούνται από όλα τους τα προβλήματα, συζητώντας με τις ώρες στον καναπέ του σπιτιού. Πάντα βέβαια με μια μαργαρίτα στο χέρι, να "συνοδεύει" τις ιστορίες τους.

Πρόκειται για μια ωδή στην πραγματική γυναικεία φιλία, για μια ειλικρινή σειρά 10 επεισοδίων, που πραγματεύεται απλά ζητήματα της ζωής και που με βεβαιότητα θα αγγίξει τις γυναίκες, αυτές τις σύγχρονες ηρωίδες της καθημερινότητας!

Νούμερο 2: White Lines

Το "White Lines" πρόκειται για δραματική σειρά ισπανικής και βρετανικής παραγωγής του δημοφιλούς δημιουργού των "Casa de papel" και "Vis a Vis", Alex Pina. Η σειρά κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πριν λίγες μόνο ημέρες, στις 15 Μαΐου, και ήδη συγκαταλέγεται στις επιτυχημένες σειρές του ισπανού δημιουργού, Alex Pina.

Εξώφυλλο White Lines VANCOUVER MEDIA / NETFLIX

Η σειρά γυρίστηκε στις Βαλεαρίδες Νήσους, συμπεριλαμβανομένων της Μαγιόρκα και της Ίμπιζα, οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία, παρακολουθώντας το "White Lines", να απολαύσουν πανέμορφες παραλίες και μαγικά τοπία.



Όσον αφορά την πλοκή της σειράς, το 10 επεισοδίων δράμα περιστρέφεται γύρω από την έρευνα για την εξαφάνιση και το θάνατο ενός θρυλικού DJ, του Mancunian DJ, ο οποίος εξαφανίστηκε ένα καλοκαίρι, πριν είκοσι χρόνια στην Ίμπιζα.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το σώμα του ανακαλύπτεται στο νησί και η αδερφή του, Ζόι Γουόκερ, αφήνει πίσω την ήσυχη ζωή της, με στόχο να ταξιδέψει στην Ίμπιζα και να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη δύο δεκαετίες νωρίτερα και ποιος κρύβεται πίσω από την δολοφονία του αδικοχαμένου αδερφού της.

Ένα δυνατό θρίλερ, με αρκετό σασπένς και αγωνία, που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς, αλλά κυρίως θα ικανοποιήσει τους λάτρεις των σειρών του Alex Pina.

Νούμερο 1: Ο Τελευταίος Χορός

Και στην κορυφή της λίστας, ο κορυφαίος Μάικλ Τζόρνταν με τον "Τελευταίο Χορό" του.

Το "The Last Dance", το ντοκιμαντέρ για τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν, το περιμέναν με ανυπομονησία όλοι οι φίλοι του αθλητισμού και όχι μόνο του μπάσκετ ή του NBA. Σε μια εποχή αθλητικής ανομβρίας, λόγω κορονοϊού, ήρθε να μας δώσει το νέκταρ της ιστορίας της τελευταίας σεζόν με τους Chicago Bulls, του κορυφαίου μπασκετμπολίστα και ενός εκ των κορυφαίων αθλητών όλων των εποχών.

Εξώφυλλο Last Dance ESPN FILMS, NETFLIX, MANDALAY SPORTS MEDIA, NBA ENTERTAINMENT

Πώς προέκυψε ο τίτλος; Γιατί οι Μπουλς διαλύθηκαν, ενώ κέρδιζαν; Ποιες ήταν οι σχέσεις του Μάικλ Τζόρνταν με τον Φιλ Τζάκσον; Ζήλευε ο Τζέρι Κράους την επιτυχία των πρωταγωνιστών, ήταν ένα "γουρούνι" ή ένας πραγματικά σπουδαίος παράγοντας; Πόσο πίεσαν τον MJ οι Ντιτρόιτ Πίστονς και ο Λάρι Μπερντ; Γιατί ο AIR σιχαινόταν τον Αϊζάια Τόμας και τον Κλάιντ Ντρέξλερ; Ποια απόφαση του Σκότι Πίπεν εξόργισε τον Τζόρνταν και πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση του Ντένις Ρόντμαν; Δεν είναι όλα, είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία απαντά το ντοκιμαντέρ, το οποίο πηγαίνει συνεχώς εμπρός - πίσω για να συνδέσει την πορεία της δυναστείας των Ταύρων και, τελικά, δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά ούτε στον MJ, ούτε στην τελευταία του σεζόν στο Σικάγο.



Ποιες σειρές αποχωρούν τον Ιούνιο

Ως συνήθως, κάθε καλοκαίρι το Netflix προσθέτει άφθονο νέο περιεχόμενο στην πλατφόρμα του. Ωστόσο φέτος, πρόκειται να υπάρξουν και σημαντικές "αποχωρήσεις", με τη μεγαλύτερη απώλεια να είναι για πολλούς το Mad Men, το οποίο αποχωρεί στις 9 Ιουνίου.

Εξώφυλλο Mad Men WEINER BROS. PRODUCTIONS

Οι μεγάλοι τίτλοι που έχουν προγραμματιστεί να αφαιρεθούν τον Ιούνιο περιλαμβάνουν πολλά βρετανικά ντοκιμαντέρ, αλλά και αρκετές αγαπημένες αμερικανικές σειρές.

Το Netflix ενημέρωσε πριν λίγες ημέρες για τις επερχόμενες αποχωρήσεις. Ας ρίξουμε μια ματιά σε όλες τις τηλεοπτικές σειρές και ταινίες που πρόκειται να εγκαταλείψουν το Netflix τον Ιούνιο.

1 Ιουνίου

The King's Speech Leaving,

3 Ιουνίου

God's Not Dead: A Light in Darkness



4 ιουνίου

A Perfect Man

7 Ιουνίου

Equilibrium,

From Paris with Love

9 Ιουνίου

Mad Men: Season 1-7

10 Ιουνίου

Standoff

11 Ιουνίου

Jonathan Strange & Mr Norrell: Series 1

12 Ιουνίου

Dragonheart,

Dragonheart 3: The Sorcerer,

Dragonheart: A New Beginnin,

Dragonheart: Battle for the Heartfire

13 Ιουνίου

Cutie and the Boxer



16 Ιουνίου

The Stanford Prison Experiment



22 Ιουνίου

Tarzan,

Tarzan 2

24 Ιουνίου

Avengers: Infinity War

27 Ιουνίου

Jeopardy!: Celebrate Alex Collectio,

Jeopardy!: Cindy Stowell Collectio,

Jeopardy!: Seth Wilson Collection

29 Ιουνίου

The Day My Butt Went Psycho!: Season 1-2

30 Ιουνίου

21, The Amityville Horror, The Andy Griffith Show: Season 1-8, Blow, The Boy in the Striped Pajamas, Brooklyn’s Finest, Center Stage, Chasing Amy, Cheers: Season 1-11, Chitty, Chitty Bang Bang, Chloe, Click, Cloverfield, The Curious Case of Benjamin Button, The Duchess, Elizabeth, Elizabeth: The Golden Age, Ferris Bueller’s Day Off, Ghost Rider, Happyish: Season 1, Here Alone, Inception, Instructions Not Included, The Invention of Lying, Julie & Julia, Kate & Leopold, Kiss the Girls, The Last Samurai, Limitless: Season 1, Little Monsters, Mansfield Park, The Mask of Zorro, The Matrix, The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions, Minority Report, Patriot Games, Philadelphia, The Polar Express, Race to Witch Mountain, The Ring, Scary Movie, Sliver, Stuart Little 2, Tremors, Tremors 2: Aftershocks, Tremors 3: Back to Perfection, Tremors 4: The Legend Begins, Tremors 5: Bloodline What Lies Beneath, Yes Man.