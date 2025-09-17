Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί την Σκάρλετ Γιόχανσον στη νέα καμπάνια της Prada

Ο τίτλος του φιλμ είναι “Ritual Identities” και διαθέτει το παράξενο χιούμορ, τις παιχνιδιάρικες εικόνες και τις γοτθικές πινελιές που χαρακτηρίζουν τον Λάνθιμο. Σε αυτό, η Γιόχανσον υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.

Η νέα καμπάνια της Prada για την χαρακτηριστική της τσάντα, Galleria, σκηνοθετείται από τον Γιώργο Λάνθιμο και πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία εμφανίζεται ως πρόσωπο της Galleria για τρίτη φορά.

Ο τίτλος του φιλμ είναι “Ritual Identities” (Τελετουργικές Ταυτότητες) και διαθέτει το παράξενο χιούμορ, τις παιχνιδιάρικες εικόνες και τις γοτθικές πινελιές που χαρακτηρίζουν το στιλ του Λάνθιμου. Σε αυτό, η Γιόχανσον υποδύεται τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.

Πρωινό αεράκι — όχι μετά τις 12 το μεσημέρι, όχι πριν τις 5 το πρωί — το καταγεγραμμένη γάβγισμα ενός μεσαίου μεγέθους σκύλου, και τρεις σταγόνες αίμα που ελήφθησαν τη νύχτα. Αυτά τα παράξενα υλικά, μαζί με άλλα διάφορα, είναι αυτά που η Σκάρλετ Γιόχανσον προσπαθεί να συλλέξει στο τελευταίο μικρού μήκους φιλμ της Prada. Όλα αυτά τα υλικά συγκεντρώνονται μέσα στο επιλεγμένο της δοχείο: την τσάντα Prada Galleria.

«Για αυτήν την καμπάνια της Prada που οραματίστηκε ο Λάνθιμος, υποδύομαι μια εκδοχή του εαυτού μου», είπε η Γιόχανσον στο Harpers Bazaar. «Νομίζω ότι η ιδέα — η ποίηση — ήταν πως έπαιζα πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα απεικονίζει τη δυαδικότητα που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Νομίζω ότι μεγάλο μέρος του έργου του Γιώργου επικεντρώνεται σε αυτό το θέμα — τη δυαδικότητα, τις θρυμματισμένες ταυτότητες. Ήταν πραγματικά μια εξερεύνηση για εκείνον, για να συνεχίσει να αναζητά αυτήν την ιδέα.»

Οι ετήσιες καμπάνιες που γιορτάζουν την τσάντα Galleria της Prada έχουν εξελιχθεί σε έναν εναλλασσόμενο κόμβο δημιουργικότητας. Πέρυσι, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ σκηνοθέτησε το μικρού μήκους φιλμ της καμπάνιας, στο οποίο πρωταγωνιστούσε επίσης η Γιόχανσον. Για το 2025, η σκυτάλη περνάει στον Γιώργο Λάνθιμο, σκηνοθέτη, παραγωγό και σεναριογράφο που έχει λάβει πέντε φορές υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο οποίος ενθουσίασε τον κόσμο της μόδας με την ταινία του του 2023 Poor Things. Και αυτός ο κόσμος της μόδας έφερε και πάλι κοντά δύο σπουδαία μυαλά· είναι η πρώτη φορά που η Γιόχανσον και ο Λάνθιμος συνεργάζονται — με εξαιρετικό αποτέλεσμα.

«Ο ίδιος ο Γιώργος έγραψε τον μονόλογο για αυτήν την ταινία της καμπάνιας της Prada, και υπήρχαν τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι να τον ερμηνεύσεις», λέει η Γιόχανσον. «Στην επανάληψη του μονόλογου, με κάθε λήψη και διαφορετικές ρυθμίσεις, ανακαλύπτεις νέα νοήματα — στην αφαιρετικότητά του, γίνεται κάτι που αλλάζει και φουσκώνει.»

Μέσα σε όλο αυτό το όμορφο πανδαιμόνιο, η τσάντα Galleria της Prada παραμένει σταθερή. Πρωτοκυκλοφόρησε το 2007, η τσάντα έχει επιβιώσει σχεδόν δύο δεκαετίες και έχει αγκαλιάσει τις εποχιακές ανανεώσεις, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως ένα από τα σήματα κατατεθέν της ιταλικής μάρκας.

Η πιο πρόσφατη καμπάνια υπογραμμίζει την ευελιξία της, παρουσιάζοντας τη Galleria ως «ένα τοτέμ, ένα φυλαχτό, ένα αμulet κεντρικό για το τελετουργικό και την καθημερινή απόδοση της ίδιας της ζωής, ένα δοχείο για μαγική αλλαγή», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Είτε κρατάει βρόχινο νερό που στάζει από μη ανθισμένο κερασιά, είτε το πορτοφόλι και τα κλειδιά σου, η τσάντα Prada Galleria θα είναι πάντα εκεί για σένα.