Όχι, όσοι ηθοποιοί έπαιξαν τον Ιησού δεν καταστράφηκαν

Σίγουρα έχετε ακούσει αυτόν τον κλασικό μύθο που λέει ότι όποιος ηθοποιός έχει παίξει τον Ιησού έχει πεθάνει ή έχει καταστραφεί η καριέρα του. Ενδεχομένως να το έχετε διαβάσει και σε κάποιο blog χαμηλής εγκυρότητας ότι ο τάδε ηθοποιός που έκανε τον Ιησού τον πάτησε τρένο που μετέφερε ένα βλήμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ή τέλος πάντων καταστράφηκε τελείως, ώστε να φτάσει να κάνει guest σε ελληνικό σίριαλ.

Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο αστικός μύθος έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν όλοι οι αστικοί μύθοι. Όχι δεν παίρνει το τρένο στη μεγαλούπολη για να πάει στη δουλειά του που είναι 3 ώρες μακριά. Είναι απλά μύθος. Για την ακρίβεια, είναι πολλές οι περιπτώσεις που πολλοί ηθοποιοί που έπαιξαν τον Ιησού, όχι απλά δεν καταστράφηκαν. Αντιθέτως έκαναν μια πολύ σπουδαία καριέρα. Εδώ θα βρείτε μόνο 5 από αυτούς.

MAX VON SYDOW – THE GREATEST STORY EVER TOLD (1965)

Δεν χρειάζεται ακριβώς να συστήσεις τον Max Von Sydow. Από την ‘Έβδομη Σφραγίδα’ του Ingmar Bergman και τον ‘Εξορκιστή’ μέχρι το ‘Game of Thrones’. O Max Von Sydow όχι απλά δεν καταστράφηκε παίζοντας τον Ιησού στο ‘Τhe Greatest Story Ever Told’, αλλά έκανε και μια σπουδαία καριέρα. Έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο. Πλήρως καταξιωμένος.

ROBERT POWELL – JESUS OF NAZARETH (1977)

Ο Robert Powell είναι το πιο χαρακτηριστικό πρόσωπο του κινηματογραφικού Ιησού. Αυτό βέβαια οφείλεται σε κάποια κατάρα όσο οφείλεται σε κατάρα ότι σχεδόν κανείς από τα ‘Φιλαράκια’ δεν έκανε καριέρα. Παρόλα αυτά δεν είναι ότι εξαφανίστηκε τελείως. Eίχε κάποιες συμμετοχές στην τηλεόραση, ήταν η φωνή αφηγητή σε άλλες. Not Great, Not Terrrible.

WILLEM DAFOE – THE LAST TEMPTATION OF CHRIST (1988)

Άλλη μια περίπτωση ανθρώπου που έκανε σπουδαία καριέρα, μετάή παρά τον ρόλο του Ιησού. Ο Willem Dafoe έπαιξε στο ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, όταν πρωτοβγήκε ‘The Last Temptation Of Christ’. Aκολούθησαν πολλές και πολύ πετυχημένες ερμηνείες, ακόμα και αν έπαιξε στην ταινία του Τρίερ ‘Antichrist’.

Αν ίσχυε ο μύθος νομίζω ότι αυτός εδώ θα ήταν ο πρώτος στόχος. Τον είδαμε φέτος στο ‘Lighthouse’ και πέρσι στο ‘Florida Project’. Και γενικά. Ζει και βασιλεύει.

CHRISTIAN BALE – MARY, MOTHER OF JESUS (1999)

Ναι, έχει συμβεί. Δεν το θυμάστε. Πιθανότατα να μην το θυμάται ούτε ο ίδιος. Ο Christian Bale όμως έχει παίξει τον ρόλο του Ιησού. Κι ας ήταν σε μια ταινία που κατά βάση αφορούσε τη μητέρα του. Του Ιησού, όχι του Christian Bale. Tην αμέσως επόμενη χρονιά έπαιξε στο ‘American Psycho’, μετά ήρθε το ‘Machinist’, το ‘Prestige’ και φυσικά τα Batman. Δεν ξέρω αν μίλαγε έτσι επειδή έπαθε πνευμονία αλλά επίσης ζει και βασιλεύει.

EWAN MCGREGOR – LAST DAYS IN THE DESERT (2015)

Και αυτός έχει παίξει τον ρόλο του Ιησού σε αυτή τη σχετικά άγνωστη ταινία του Rodrigo Garcia. Από τότε τον είδαμε στο T2 Trainspotting αλλά και στο εκπληκτικό Fargo ενώ μπλέκεται σε διάφορες παραγωγές που περιμένουμε τα επόμενα χρόνια.