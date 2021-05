Οι “42°C” είναι το επόμενο βήμα που χρειαζόταν η ελληνική τηλεόραση

Περίμενα τους “42°C”, τη δεύτερη σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV μετά τη μεταφορά του “Έτερος Εγώ” στη μικρή οθόνη, απ’ όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματά τους στην Κέρκυρα το καλοκαίρι του 2020. Οι αιτίες ήταν πολλές.

ADVERTISING

Ο δρόμος, καταρχάς, που φαίνεται να θέλει να χαράξει η COSMOTE TV στις παραγωγές της στη μυθοπλασία είναι εκείνος που κάποτε καθιέρωσε το αμερικανικό HBO.





Κάποια ευθεία σύγκριση βέβαια θα ήταν παράλογη. Ωστόσο, ο κεντρικός άξονας είναι ο εξής και είναι κοινός: Οι ιστορίες στην COSMOTE TV έχουν αρχή-μέση-τέλος που έχουν οριστεί ήδη ως πυξίδα πριν καν ανοίξουν οι κάμερες, και οι δημιουργοί έχουν την ελευθερία και τη στήριξη να τις υλοποιήσουν σύμφωνα με το όραμά τους. Χοντρά-χοντρά μιλάμε δηλαδή για μία κινηματογραφικών αναφορών λογική που πλέον, μαζί με τον παράγοντα του binge-watching που έχει αλλάξει το παιχνίδι δραματικά παγκοσμίως, ως πάροχος θέλει να επενδύει σε αφηγήσεις που θα κολλήσουν το κοινό στην οθόνη του, και σε ελληνικά ταλέντα κι ιστορίες που δε θα έβρισκαν απαραιτήτως χώρο στα ελεύθερα κανάλια.

Οι “42°C” πυροδοτούνται από ένα έγκλημα που εκτελείται κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο του νησιού. Τον απροσδόκητο θάνατο μίας έφηβης κοπέλας που κλονίζει την τοπική κοινωνία και την οικογένειά της. Η ημέρα θανάτου του κοριτσιού συμπίπτει κιόλας με την ημέρα επιστροφής της αδελφής της, Λένας (Ναταλία Swift), που θα βρεθεί αντιμέτωπη με το εξής τραγικό συμβάν: Η αδερφή της βρίσκεται νεκρή στην ίδια τοποθεσία όπου είχε εντοπιστεί η σωρός της μητέρας της έξι χρόνια πριν. Πρόκειται για σύμπτωση ή προμελετημένη πράξη;





Όπως ανέφερε η Κατερίνα Λέχου σε συνέντευξή μας , η σειρά “αφορά τη δομή της ελληνικής οικογένειας που αποκαθηλώνεται και τις παθογένειές της, δηλαδή το να μην πολυσυζητάμε τα πράγματα”. Ο χαρακτήρας της ηθοποιού, η μία από τις δύο θείες της Λένας, ανήκει στη μεγαλύτερη γενιά της οικογένειας όπου εντοπίζονται οι ρίζες των παθογενειών αυτών, και ως βασικό κίνητρο έχει το ξέπλυμα και τη συγκάλυψη των κακώς κειμένων της ξεπεσμένης οικονομικά, αλλά επιφανούς στο νησί φαμίλιας της. Η εικόνα της αγίας οικογένειας παρουσιάζεται διάτρητη εδώ, και είναι απολαυστικό να παρακολουθείς τη νοσηρότητα να στάζει μέσα απ’ τις αμυχές της.

Οι πάντες στη σειρά έχουν μυστικά και κανείς δε λέει ποτέ την απόλυτη αλήθεια. Είναι παγιωμένο στοιχείο της νεο-νουάρ τηλεόρασης αυτό και συνήθως, σε όσες σειρές είναι νορδικής ή βρετανικής προέλευσης, συνοδεύεται από ένα έγκλημα, κάποια μικρή κοινότητα που νοσεί, και ένα σαθρό κοινωνικό σύστημα. Στην περίπτωση των “42°C” το σύστημα στο στόχαστρο είναι η παραδοσιακή ελληνική οικογένεια - που μόνο παραδοσιακή δεν είναι - το μουντό όμως, ψυχρό κλίμα αντικαθιστάται εδώ από το ελληνικό, ιδρωμένο καλοκαίρι που δίνει στη σειρά μέρος της ελληνικής της ταυτότητας.





Ο βραβευμένος Γιώργος Παπαβασιλείου σκηνοθετεί με ζωντάνια και υπονοούμενα το summer in Greece και το μεσογειακό σκηνικό. Μπορείς εύκολα να δεις το δημιούργημά του σε αγορές του εξωτερικού, χωρίς όμως να στερείται αναγνωρίσιμα στοιχεία, συνδεδεμένα με τη χώρα μας. Είναι ένα διαφορετικό δηλαδή εγχείρημα σε σχέση με τη μεταφορά κάποιου βιβλίου μυστηρίου του Harlan Coben ας πούμε, όπου η τοποθεσία στην αρχική πηγή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σε τηλεοπτικές του διασκευές έχουν μετατραπεί στο Μάντσεστερ (The Stranger) ή στη Βαρσοβία (The Woods) χωρίς να αλλάζει τίποτα ουσιαστικό στο DNA της ιστορίας. Οι “42°C” έχουν τοπικότητα και δεν την οφείλουν μόνο στα τζιτζίκια που ακούς σε πολλές σκηνές τους.

Είναι το βήμα που χρειαζόταν η ελληνική τηλεόραση στη νέα της, φιλική στο streaming, πιο ανοιχτή σε διαφορετικά genres σελίδα, και η COSMOTE TV το κατάλαβε πρώτη.

Τα 8 επεισόδια των “42°C” θα κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 14 Μαΐου στις 20:00 στο κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.