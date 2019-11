Οι Top-5 καλλιτέχνες όλων των εποχών σύμφωνα με το Billboard

Το Billboard είναι εβδομαδιαίο αμερικανικό μουσικό περιοδικό, που ανήκει στο Hollywood Reporter-Billboard Media Group. Δημοσιεύει ειδήσεις που σχετίζονται με την μουσική, με διάσημους καλλιτέχνες και celebrities. Είναι επίσης γνωστό και για τα μουσικά charts του, συμπεριλαμβανομένων των Billboard Hot 100 και Billboard 200, τα οποία παρακολουθούν τα δημοφιλέστερα singles και άλμπουμς διαφορετικών μουσικών ειδών. Επίσης, φιλοξενεί εκδηλώσεις, κατέχει έναν εκδοτικό οίκο, ενώ διαχειρίζεται και αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές. Το Billboard ιδρύθηκε το 1894.

Αυτοί είναι οι 5 πρώτοι καλλιτέχνες της λίστας του Billboard.

1. THE BEATLES

The Beatles ASSOCIATED PRESS

Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Beatles αγγλικό ροκ συγκρότημα από το Λίβερπουλ, αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Τζον Λένον, τον τραγουδιστή και μπασίστα Πωλ ΜακΚάρτνεϋ, τον κιθαρίστα Τζωρτζ Χάρισον και τον ντράμερ Ρίνγκο Σταρ. Το συγκρότημα έκανε έντονη την παρουσία του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να παραμένει το πιο δημοφιλές και επαναστατικό συγκρότημα στην ιστορία της μουσικής.

Μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες τους είναι "Hey Jude", "Come together", "All you need is love", "I want to hold your hand", "Here comes the sun".

Οι Beatles είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό στις πρωτιές με 20 βραβεύσεις για το "Νούμερο 1 κομμάτι" και 19 για το "Νούμερο 1 άλμπουμ".

2. THE ROLLING STONES

The Rolling Stones AP

Οι Rolling Stones είναι ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά ροκ συγκροτήματα που έγινε δημοφιλές κατά τη διάρκεια της "βρετανικής εισβολής" στις αρχές της δεκαετίας του '60. Το ύφος τους βασίζεται στο ροκ εντ ρολ. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1962 από τον αρχικό ηγέτη Μπράιαν Τζόουνς, αλλά τελικά επικράτησε η συνεργασία του τραγουδιστή Μικ Τζάγκερ και του κιθαρίστα Κιθ Ρίτσαρντς, οι οποίοι συνέθεταν στίχους και τραγούδια.Οι Rolling Stones έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερα από 55 άλμπουμ και έχουν φτάσει στην κορυφή των βρετανικών και αμερικάνικων τσαρτ 32 φορές. Έχουν πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα, παγκοσμίως.

Από τις πιο γνωστές επιτυχίες τους είναι τα κομμάτια "Satisfaction", "Wild Horses", "Paint it Black", "Sympathy for the Devil", "Gimme Shelter".

Οι Rolling Stones είχαν 9 βραβεύσεις για το "Νούμερο 1 κομμάτι" και 8 για το "Νούμερο 1 άλμπουμ" από τις λίστες του Billboard.

3. ELTON JOHN

Elton John AP

Ο Ρέτζιναλντ Κένεθ Ντουάιτ πιο γνωστός ως Έλτον Τζον, είναι Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και πιανίστας.Με καριέρα πέντε δεκαετιών, ο Έλτον Τζον είναι από τους πιο πετυχημένους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει πουλήσει πάνω από 250 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και είναι ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες ζωντανές εμφανίσεις στην ιστορία της μουσικής, έχοντας κάνει πάνω από 3000 συναυλίες. Το 1976, αποκάλυψε δημοσίως πως είναι bisexual, ενώ το 1988, ότι είναι ομοφιλόφυλος. Το Δεκέμβριο του 2014 παντρεύτηκε στο Λονδίνο με το σύντροφό του, Ντέιβιντ Φέρνις.

Από τα πιο γνωστά κομμάτια του είναι τα "Sacrifice", "Saturday Night’s Alright For Fighting", "Tiny Dancer", "Your song" και το "Rocket Man".

Ο Elton John κατέκτησε την κορυφαία θέση στη Λίστα του "TOP 100" 8 φορές και στη λίστα του "Billboard 200" 7 φορές.

4. MARIAH CAREY

Mariah Carey ASSOCIATED PRESS

Η Μαράια Κάρεϊ είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, παραγωγός και ηθοποιός. Με την καριέρα της να μετράει ήδη δύο δεκαετίες στον χώρο της μουσικής η Μαράια έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας την ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Η Μαράια επίσης ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης της χιλιετηρίδας το 2000. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών Recording Industry Association of America, είναι η 3η γυναίκα καλλιτέχνης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ που φτάνουν τα 63,5 εκατομμύρια πιστοποιημένα αντίτυπα.

Από τα πιο γνωστά της κομμάτια είναι "All I want for Christmas is you", "We belong together", "Without you", "Always be my baby", "When you believe".

H Mariah Carey έχει κατακτήσει την πρωτιά 18 φορές για το "Νούμερο 1 κομμάτι" - οι οποίες είναι και το ρεκόρ για solo καλλιτέχνη- και 6 φορές για το "Νούμερο 1 άλμπουμ".

5. MADONNA

Madonna ASSOCIATED PRESS

Η Μαντόνα Λουίζ Βερόνικα Τσικόνε είναι Ιταλοαμερικανιδα μουσικός, τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, χορεύτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας. Κατά την διάρκεια της καριέρας της έχει κυκλοφορήσει πληθώρα επιτυχημένων δίσκων. Είναι γνωστή για τη συνεχή ανανέωση της εικόνας και της μουσικής της, τα πρωτοποριακά μουσικά της βίντεο, την εκκεντρική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητά της καθώς και την χρήση πολιτικών, θρησκευτικών και σεξουαλικών συμβόλων στη δουλειά της. Η πλειοψηφία των κριτικών έχει εγκωμιάσει τις ποικίλες μουσικές παραγωγές της, πολλές εκ των οποίων θεωρήθηκαν καινοτόμες για την εποχή τους.

Από τα πιο γνωστά κομμάτια της τραγουδίστριας είναι τα "La isla bonita", "Like a prayer", "Like a virgin", "4 Minutes", "Hung up".

Η Madonna έχει βρεθεί στην πρώτη θέση για το "Νούμερο 1 κομμάτι" 12 φορές και 9 φορές τη θέση για το "Νούμερο 1 άλμπουμ".

