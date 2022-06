Πανταζής: Όταν η 16χρονη Καγιά ήταν στην αγκαλιά του ΛΕΠΑ και οι φήμες για σχέση

Στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή "The 2night show" του ΑΝΤ1 βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης (08/06) ο Λευτέρης Πανταζής, όπου έκανε αρκετές αποκαλύψεις για την καριέρα του.

Ο ίδιος μίλησε για τις συνεργασίες του, ενώ έπαιξε και με τη μπάντα της εκπομπής τα καλύτερα ερωτικά του τραγούδια, τα οποία τον έκαναν αστέρα της ελληνικής νύχτας.

Ανάμεσα σε αυτά, δεν θα μπορούσε να μην είναι "Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου", μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ΛΕ.ΠΑ. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1994, στον δίσκο "Ο Παίκτης", ενώ οι στίχοι του τραγουδιού είναι του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος έγραψε τα λόγια και τη μουσική στα περισσότερα κομμάτια του άλμπουμ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής λοιπόν, πολλοί χρήστες των social media, θυμήθηκαν πως πρωταγωνίστρια του κλιπ του κομματιού, ήταν η 16χρονη τότε, Βίκυ Καγιά (γεννημένη το 1978), ενώ πλάνα έπαιξαν και στην εκπομπή.

Η ίδια η Καγιά, είχε δηλώσει στην Ελεονώρα Μελέτη πως τη περίοδο που γύρισε το κλιπ με τον Πανταζή, οι καθηγητές και οι συμμαθητές της στο σχολείο έλεγαν ότι είχαν σχέση, κάτι που φυσικά δεν ίσχυε ποτέ. Σημειώνεται πως η Βίκυ Καγιά είχε ξεκινήσει τη καριέρα της στο Μόντελινγκ στα 14 της χρόνια, ενώ είχε παίξει σε πολλές διαφημίσεις των 90s.

Ο ίδιος ο ΛΕΠΑ είχε πει για τη Καγιά πως από τη στιγμή που τη γνώρισε, κατάλαβε πως θα έκανε μεγάλη καριέρα, ενώ παρούσα στα γυρίσματα ήταν και η μητέρα της.

"Όλο το συνεργείο είχε τρελαθεί. Πανέξυπνη, φωτισμένη και λέω αυτό το κορίτσι θα κάνει μεγάλη καριέρα και δεν έπεσα έξω. Ήταν επαγγελματίας, η μαμά από πάνω βέβαια να την προστατέψει. Ήρθε, μας τρέλανε κι έφυγε", είχε πει ο τραγουδιστής σε τηλεοπτική εκπομπή, ενώ για το τραγούδι είχε κάνει και ανάρτηση στη σελίδα στο facebook, Thank You Next.

Η ανάρτηση του ΛΕΠΑ στο ΤΥΝ για το "ωραιότερο πλάσμα"

"Είναι περίοδος ’80-’90 και είμαι σε ένα σχήμα πετυχημένο. Με δύο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, έναν άντρα και μια κυρία, με την οποία αυτή κυρία είχαμε και δεσμό, παρ’ όλη τη συνεργασία μας. Οταν τελείωσε, λοιπόν, η σεζόν, εκείνη δεν με ακολούθησε σε μια νέα συνεργασία που ετοίμασα, αλλά προτίμησε να μείνει στο προηγούμενο μαγαζί. Την περίοδο αυτή μέναμε μαζί σε ένα καλοκαιρινό θέρετρο στη Γλυφάδα, στο οποίο έμεναν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αθλητές, άνθρωποι της τέχνης.

Ξεκινά η σεζόν. Το σχήμα που έχουμε φτιάξει πηγαίνει πολύ καλά, όμως της κυρίας -της σχέσης μου δηλαδή- δεν πήγαινε και τόσο καλά. Ετσι, ίσως ανταγωνιστικά, ίσως από ζήλια, αποφασίζει να με… ρίξει και να έρχεται εκεί που μέναμε μαζί και κάναμε παρέα με τους άλλους καλλιτέχνες με ένα νέο φλερτ. Εκεί, λοιπόν, πιάνω μια μέρα το παλικάρι και του λέω “αν την αγαπάς, μην έρχεστε εδώ, γιατί εδώ μέναμε μαζί τρία χρόνια”.

Τρελάθηκα, πόνεσα και έχασα πάρα πολλά κιλά από τη στεναχώρια, με αποκορύφωμα να γράψω ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι είναι αυτή η αληθινή ιστορία. Αυτό που βίωνα, και λέει “Αραγε τι σου ‘λειψε κοντά μου και πήγες σε έναν άλλο να το βρεις, πες μου τι σου στέρησε η καρδιά μου και έφτασες αντίο να μου πεις. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, κοντά του να είσαι ευτυχισμένη, αυτό με νοιάζει…”. Αραγε ήταν ευτυχισμένη; Δεν το ξέρω.

Παρόλο που πέρασαν τα χρόνια, η αγάπη υπάρχει, συνεργασίες υπάρχουν, εκτίμηση υπάρχει και τίποτα δεν τα διαγράφει αυτά. Και γι’ αυτό μετά ήρθαν και κάποια άλλα τραγούδια ζωής, που λένε: “Είναι αστείο εμείς οι δυο να μη μιλιόμαστε…”. Μετά, πάνω στον θυμό είπα: “Να πεθάνουν οι γυναίκες, να πεθάνουνε, μα κι αν λείψουνε στ’ αλήθεια τι θα κάνουμε”. Αλλά μετά είπα “Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ”.

Αρα, λοιπόν, ηθικό δίδαγμα: Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να ζήσουμε, είναι το άλλο μας μισό! Η ζωή συνεχίζεται, η αγάπη μένει, σας αγαπώ!… κι αυτήν ακόμη την αγαπώ!".

