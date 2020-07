Playboy: Αυτό είναι το πρώτο digital εξώφυλλο - Και είναι ανατρεπτικό

Το πρώτο του digital εξώφυλλο κυκλοφόρησε το Playboy, προκαλώντας αίσθηση, καθώς σε αυτό φιγουράρει ο Πορτορικανός καλλιτέχνης της trap, Bad Bunny. Ο 26χρονος εμφανίζεται σε δύο εκδόσεις, όντας ο πρώτος άνδρας που μπαίνει μόνος του στο εξώφυλλο, μετά τον εκλιπόντα ιδρυτή του περιοδικού, Χιου Χέφνερ.

Οι φωτογραφίες δείχνουν το πλουσιοπάροχο στιλ του, καθώς έχει απαθανατιστεί με έναν χρυσό τήβεννο Versace, φορώντας ένα στεφάνι από δάφνες και αλυσίδες και με περίτεχνο μανικούρ. Τα χείλη του είναι διακοσμημένα με μικροσκοπικά λαγουδάκια Playboy.

ADVERTISING

Γεννημένος ως Benito Antonio Martinez Ocasio, ο Bad Bunny είναι γνωστός τόσο για τη μουσική του, όσο και για τις ενδυματολογικές επιλογές τους - όπως πολύχρωμα κοστούμια, βαμμένα νύχια, κοντό σορτς - που προσφέρουν εναλλακτικές εκφράσεις αρρενωπότητας και λατινικής ταυτότητας.

Στο άρθρο του Playboy, ο Bunny μιλά για την αγάπη: "Νομίζω ότι το σεξ είναι ένας τεράστιος κόσμος και όλοι είναι ελεύθεροι να το δουν όπως θέλουν και να το κάνουν με όποιον θέλουν, όποτε θέλουν, με άπειρες δυνατότητες." Μοιράζεται επίσης την επιτυχία του δεύτερου άλμπουμ του "Yo Hago Lo Que Me Da La Gana" ("I Do Everything I Want"), το οποίο έφτασε στο Νο2 στο αμερικανικό Billboard chart, και έγινε το πιο ψηλά πλασαρισμένο ισπανικό άλμπουμ όλων των εποχών, με κομμάτια που αντιμετωπίζουν τον σεξισμό. «Η μουσική βιομηχανία και η κοινωνία γενικά (αντιμετωπίζουν τις γυναίκες) σαν να είναι τίποτα», αναφέρει. "Οι γυναίκες είναι ανθρώπινα όντα και αξίζουν σεβασμό και την ίδια μεταχείριση με οποιονδήποτε άλλο."

Να θυμίσουμε ότι η ψηφιακή έκδοση έρχεται εν μέσω σημαντικών αλλαγών στο Playboy. Τον Μάρτιο, το περιοδικό ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει την έντυπη έκδοση των ΗΠΑ για το υπόλοιπο του έτους, επικαλούμενη "διαταραχή" στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού.