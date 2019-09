Ρεκόρ προσέλευσης με πάνω από 80.000 κοινού στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019

Το Playmotion, η νέα μουσική πλατφόρμα από την Amita Motion που προσφέρει #kathemera μουσική, εκπλήξεις & εμπειρίες στους νέους, υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους στη μεγαλύτερη και πιο θετική μουσική γιορτή που πραγματοποιήθηκε για 14η συνεχή χρονιά!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 φιλοξένησε στη σκηνή της το μεγαλύτερο line up που είχε ποτέ, από αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, προσφέροντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες κόσμου να τους απολαύσουν με ελεύθερη είσοδο!

Ο Ζήσης Ρούμπος σε ρόλο παρουσιαστή για φέτος, μαζί με τη Josephine καλωσόρισαν το κοινό με μία άκρως χορευτική έναρξη δίνοντας το στίγμα της πιο θετικής συναυλίας!

Ο DJ Pitsi με ένα upbeat warm up set «ζέστανε» το κοινό! Ο D3LTA, ο Ελληνοβρετανός τραγουδοποιός, βρέθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας και στη συνέχεια, σειρά είχαν οι The Players, συνεπείς στο ραντεβού τους με τους fans της Amita Motion που τους ανέδειξαν μέσα από το μουσικό project “Back 2 Bands” το 2017! Τη σκυτάλη πήρε ο Jimko που έδωσε δυναμικό παλμό στο κοινό για να ακολουθήσει η ανερχόμενη Vemily που μάγεψε τους παρευρισκόμενους με τις διασκευές της! Ο OGE με την Έλενα Τσαγκρινού και τον Mike «έβαλαν φωτιά» στο πιο θετικό stage με ένα άκρως χορευτικό mash up! Ο Βαγγέλης Κακουριώτης τραγούδησε και χόρεψε στους ρυθμούς των επιτυχιών του και οι Alcatrash άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη βραδιά! Η Natasha Kay ξεσήκωσε το κοινό με το μουσικοχορευτικό της show, ο Mad clip με τις ρίμες του και ο YPO με τις rap επιτυχίες του. Το κοινό υποδέχθηκε με το πιο θερμό του χειροκρότημα τον Αναστάσιο Ράμμο που ανταπέδωσε ερμηνεύοντας τις επιτυχίες του και παίζοντας κιθάρα. Ο FY ξεσήκωσε με τον ανεβαστικό ρυθμό του και η Josephine ανέβηκε στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2019 εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία της! Ο Light πήρε το μικρόφωνο και ράπαρε σε ένα μοναδικό performance! Στη συνέχεια της πιο θετικής συναυλίας, ο Snik χάρισε έντονες μουσικές συγκινήσεις με το ξεχωριστό του στυλ!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβηκε στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2019 καθηλώνοντας με την ερμηνεία του!

Οι ΜΕΛΙSSES έστειλαν τη θετική διάθεση του κοινού στα ύψη με τα μεγαλύτερα τους hits, ενώ ερμήνευσαν και το «Δεν έχω ιδέα» σε μία συνεργασία επί σκηνής με τον Αναστάσιο Ράμμο.

Οι fans της Amita Motion δε σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χορεύουν με την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα, η οποία έκανε και ντουέτο επί σκηνής με τον Claydee για την επιτυχία τους «Loquita».

Για πρώτη φορά σε live performance, η Ελένη Φουρέιρα & ο Lil Barty παρουσίασαν στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας το νέο hit «Άλλο Level», το οποίο δημιούργησαν μαζί με το κοινό μέσα από το μουσικό project “Join The Beat”, της πλατφόρμας Playmotion. Τους δύο καλλιτέχνες πλαισίωσε η ομάδα “The Wolves”, η οποία το 2017 αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γυμναστικής, υπό την καθοδήγηση της Ολυμπίας Δραγούνη. Το «Άλλο Level» βρίσκεται ήδη στις κορυφαίες τάσεις του Youtube, ξεπερνώντας τις 700.000 προβολές μέσα σε λίγες μέρες!

Τέλος, εισακούγοντας την απαίτηση χιλιάδων fan της, η Amita Motion έφερε ως Special Guests στη σκηνή στης Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2019 το ντουέτο φαινόμενο από τη Νορβηγία, τους Marcus & Martinus, πλημμυρίζοντας το κοινό με θετική ενέργεια!

Δείτε εδώ αποσπάσματα από την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019!

Στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2019 παρουσιάστηκε η νέα συλλεκτική συσκευασία της Amita Motion που φιλοξενεί την Ελένη Φουρέιρα και η οποία σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμη, προσφέροντας ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια! Πάνω στη συσκευασία θα υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο QR code, μέσω του οποίου το κοινό θα μπορέσει να ακούσει αποκλειστικά το νέο τραγούδι που ετοιμάζει η Ελένη Φουρέιρα! Μείνετε συντονισμένοι γιατί σύντομα ξεκινά νέος διαγωνισμός “Under The Cap” και οι τυχεροί κωδικοί κάτω από το καπάκι χαρίζουν #kathemera μουσικά δώρα.

Το Playmotion μετέδωσε την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 μέσα από το επίσημο κανάλι της Amita Motion στο Youtube, μεταφέροντας τον παλμό της πιο θετικής συναυλίας σε χιλιάδες κοινού, καταγράφοντας εντυπωσιακά νούμερα, όπως την ταυτόχρονη παρακολούθηση του live stream από περισσότερους από 7.500 θεατές!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ένας θεσμός που σέβεται το περιβάλλον. Έτσι, η Amita Motion, φρόντισε και φέτος για την ανακύκλωση όλων των προϊόντων και των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 όσο και για τα υπόλοιπα νέα της μουσικής πλατφόρμας της Amita Motion, μπορείτε να επισκεφθείτε το Playmotion στο https://www.amitamotion.gr/playmotion.

Facebook: Amita Motion

Instagram: amitamotion

YouTube: AmitaMotion

Official Website: amitamotion.gr