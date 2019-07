Saristra Festival: Ένα new age πανηγύρι στο χωριό "φάντασμα" της Κεφαλονιάς

Σε ένα μοναδικό σκηνικό με μισογκρεμισμένα κτίρια, παλιές στέρνες, δαιδαλώδη χωμάτινα δρομάκια, υπεραιωνόβιες ελιές, αγραπιδιές, ροδιές και πρόβατα το Saristra Festival προσπαθεί να ενώσει το παρελθόν του τόπου με το μεταμοντέρνο παρόν του φεστιβάλ, δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να περιηγηθεί σε κάθε γωνιά του μαγικού αυτού χωριού απολαμβάνοντας σπουδαίες μουσικές, εκθέσεις, installations, διαλέξεις, μαθήματα yoga, προβολές ταινιών και πολλές ακόμα εμπειρίες - όλα με δωρεάν είσοδο.

Το Saristra Festival έχοντας φιλοξενήσει στο παρελθόν πολυάριθμους σημαντικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, φέτος επιστρέφει εκλεκτικότερο και με ένα εκρηκτικό πολυσυλλεκτικό line-up. Με δυο σκηνές - την κεντρική πέτρινη σκηνή (Square Stage) που εστιάζει στον κιθαριστικό ήχο, και την πιο ηλεκτρονική (“κρυμμένη" μέσα σε ένα απόκοσμο τοπίο στον ελαιώνα της περιοχής) Goat with Gold Teeth Stage, θα παρουσιάσει μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της ελληνικής ανεξάρτητης σκηνής, καθώς και μερικούς σπουδαίους καλεσμένους από το εξωτερικό.

Μεγάλος φετινός προσκεκλημένος του φεστιβάλ είναι ο Ian Svenonius, δραστήρια μορφή της underground σκηνής της Washington DC που μένει πάντοτε αυθεντικός σε ένα ανυπότακτο post punk πνεύμα. Nation of Ulysses, The Make Up, Weird War, David Candy, Escape-ism, μερικά μόνο από τα σχήματα και προσωπικά του πρότζεκτ στα οποία έχει ηγηθεί ο μουσικός που κάποτε κέρδισε τον τίτλο του “Sassiest Boy In America”.

Έτεροι εκλεκτοί καλεσμένοι οι ψυχεδελικοί Ιάπωνες Minami Deutsch με τη φήμη μιας από τις καλύτερες live μπάντες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Blaine L. Reininger «θρυλικός» frontman των Tuxedomoon σε ένα σετ που ενώνει τις τελείες από την ημέρες τις σπουδαίας μπάντας μέχρι την σόλο του κάριερα, οι Acid Baby Jesus που επιστρέφουν στη σκηνή του παλιού χωριού ύστερα από την τελευταία εμφάνισή τους το 2017, οι The Callas με το ολιστικό καλλιτεχνικό σύμπαν τους, οι Territroy η εκρηκτική σύμπραξη των Larry Gus και Στάθη Καλαντζή (Mr. Statik) λίγο μετά την κυκλοφορία του album τους στην επιδραστική ολλανδική εταιρεία Dekmantel, ο Jay Glass Dubs με τη σκοτεινή dub του και τις διθυραμβικές κριτικές από τον παγκόσμιο μουσικό τύπο, ο κερκυραίος Restive Plaggona με την industrial techno του, το supergroup των $OFT $KULL με τις «βρώμικες» κιθάρες τους, οι νεοσύστατοι Sclavos με τις post punk ανησυχίες, το electro/dark wave ντουέτο των Strawberry Pills με ενα απο τα καλύτερα single (“Verbal Suicide”) της φετινής ελληνικής παραγωγής, ο Turbo Teeth με τα post-industrial θραύσματά του, οι Dury Dava με την ιδιοσυγκρασιακή μεσογειακή (και ολίγον “ανατολική”) ψυχεδέλειά τους, οι s̶i̶s̶t̶e̶r̶ με την αυτοσχεδιαστική μυσταγωγία τους, ο Georgios Karamanolakis που θα στήσει ένα wall of sound χρησιμοποιώντας διάφορες ηλεκτροακουστικές τεχνικές, η MarcelDune σε ενα αυτοσχεδιαστικό σετ που συνδυάζει αναλογικούς και ψηφιακούς ήχους με ηχογραφήσεις φυσικών χώρων, οι Kolida Babo με έναν ήχο τους που ακροβατεί ανάμεσα στην ελληνική παραδοσιακή μουσική και την free jazz φόρμα, ο Πέρα Στα Όρη (το project του Γιώργου Κοντογιαννίδη της Numb Capsule Records) που συνδυάζει την techno με την IDM, ο Kostadis με αυτοσχεδιαστικές διαθέσεις και εσωστρεφή low tempo ηχοτοπία, ο Bill Anagnos που θα επιχειρήσει να παντρέψει το vaporwave με το drone και το lo-fi με τη world μουσική, ο Echo Canyon που συνδιάζει ηχογραφήσεις πεδίου και ηχοτοπία θορύβου εκτοξεύοντας πολυρυθμικά ξόρκια, ο Οδυσσέας Τζιρίτας -το νέο αστέρι της ελληνικής σκηνής- με την αεικίνητη και πολυσυλλεκτική του ποπ και ο Johnny Labelle με τον ονειρώδη lo-fi ήχο και την φωνή crooner, ενώ μετά το πέρας τών live τα decks των δυο σκηνών αναλαμβάνουν σπουδαίοι djs όπως το ντουέτο των Hypermedium Soundsystem, το web radio Cannibal Radio που αναλαμβάνει το Σάββατο βράδυ για ένα techno nite μέχρι το ξημέρωμα με b2b set από τους Simos Ares και The Prudence Tapes, ενώ το πιο ροκ'ν'ρολ πρόγραμμα αναλαμβάνουν μέλη συγκροτημάτων σε ρόλο dj, όπως ο Nolo Areola (Acid Baby Jesus) και οι Taboole + Big Baby (Dury Dava). Το παραδοσιακό οργιαστικό closing party του φεστιβάλ αναλαμβάνει φέτος το ντουέτο του Express Skopelitis.

Επίσης στο παράλληλο εικαστικό πρόγραμμα του Saristra Festival ο street artist bleeps.gr θα δημιουργήσει έναν διαλεκτικό κόσμο παρεμβαίνοντας εικαστικά στο χώρο, η Χιλιανή ζωγράφος Daniela Montecinos θα μελετήσει την κίνηση των ζώων σαν οργανισμούς που βρίσκονται στο χωριό και το εξερευνούν, το εργαστήριο deDODE Fab Lab (Computational, Fabrication and Research Laboratory) θα παρέμβει στο κτίριο του πρώην καφενείου του χωριού και θα κατασκευάσει ένα κινητό θόλο από νήμα, ο visual artist Κωστής Εμμανουηλίδης θα δημιουργήσει την εγκατάσταση/video mapping “Cargo (re)”, η Λιλή Χασιώτη θα παρουσιάσει το έργο “Optimist” με θέμα την αναβίωση ενός ναυαγίου αξιοποιώντας τα πανιά ως σύμβολο και μέσο για να δώσουν στα ερείπια μια νέα πνοή, η σχεδιάστρια μόδας Αθηνά Πουρνάρα θα παρουσιάσει την δουλειά της εμπνευσμένη από την ιστορία του χωριού και η δημοσιογράφος Μυρόεσσα Μεταξά μαζί με τη σκηνογράφο Μαρία Βασιλάκη θα δημιουργήσουν μία κατασκευασμένη αντανάκλαση της πραγματικότητας για να διηγηθούν μία ιστορία για την ποικιλία και την ομοιομορφία που μας επιτρέπουν να είμαστε ο εαυτός μας.

Επίσης ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Φλωράκης θα εκθέσει mixed media υλικό που συνοδεύει τις εκπομπές του στο Τρίτο Πρόγραμμα, ενώ παράλληλα κάθε βράδυ θα συντονίζει ένα εργαστήριο ακρόασης που βασίζεται στα μουσικά ονόματα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Ακόμα η γκαλερί Negpos της γαλλικής πόλης Nîmes θα παρουσιάσει τη φωτογραφική δουλειά «Ninety-Νine Percent» του Γαλλό-Βενεζουελάνου Matthieu Asselin, ο Γάλλος φωτογράφος Patrice Loubon θα εκθέσει τη φωτογραφική σειρά «Un architecte du XXIè siècle, Freddy MAMANI» και η χορογράφος, πιανίστρια και φαρμακοποιός Ελπίδα Ορφανίδου θα παρουσιάσει την χορευτική συζήτηση-κονσέρτο «ONE IS ALMOST NEVER στην Κεφαλληνίας 44».

Επίσης το φετινό φεστιβάλ θα φιλοξενήσει την ομάδα Communitism, η οποία θα πειραματιστεί στην συλλογική κατάληψη ενός κτιρίου με σκοπό την αναζωογόνηση του μέσω του παιχνιδιού, της κατασκευής και του μαγειρέματος.

Το κινηματογραφικό κομμάτι του Saristra Festival θα κινηθεί με κύριο άξονα την θεματική της πρωτοπορίας. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι το ντοκιμαντέρ "Point Of No Return" για την ιστορική ηλιακή πτήση Solar Impulse, το "λπ-μία ταινία για την Λένα Πλάτωνος" το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Πέτρου για μία από τις πιο ιδιαίτερες μουσικούς της Ελλάδας και το “The Invisible hands” της Μαρίνας Γιώτη και του Γιώργου Σαλαμέ για τον Αμερικανό/Λιβανέζο μουσικό Alan Bishop που φτάνει στο Κάιρο λίγο μετά τις εξεγέρσεις του 2011 και συγκροτεί μια μπάντα με τρεις νέους τοπικούς μουσικούς. Παράλληλα θα γίνει ειδική προβολή των ταινιών μικρού μήκους του Κεφαλονίτη σκηνοθέτη, Βασίλη Κεκάτου, διοργανωτή του SeaNema Open Air Film Festival και πρώτου Έλληνα σκηνοθέτη που βραβεύτηκε με το Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας μικρού μήκους του Φεστιβάλ Κανών. Ο Κεκάτος θα επιμεληθεί επίσης και ένα πρόγραμμα ταινιών μικρών μήκους από την εγχώρια παραγωγή των τελευταίων ετών.

Ταυτόχρονα η Μαρία Καραγεώργου, κινησιολόγος και χορεύτρια αργεντίνικου Tango θα παραδώσει και τις τρεις βραδιές βιωματικό σεμινάριο με στόχο τη σύνδεση και την επικοινωνία στο ζευγάρι με τεχνικές από το tango, το contact improvisation και το θέατρο ενώ η Ελίνα Κουρταλή (RYT Yoga Alliance USA), θα αναλάβει φέτος τα μαθήματα yoga με αναφορές από διαφορετικές τεχνικές που έχει εκπαιδευτεί στην Ασία.

Επίσης ο Λάμπρος Παπανικολάτος, εκπαιδευτικός και φωτογράφος, θα δώσει μια διάλεξη πάνω στο φωτογραφικό βιβλίο, ο Σωτήρης Μαρκέτος, ιδρυτής του νεοσύστατου Ναυτικού Μουσείου Σάμης, θα μιλήσει για το προσωπικό αυτό εγχείρημα και ο Γεράσιμος Αρτελάρης, φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαιομετρία και την Αρχαιοαστρονομία, θα παρουσιάσει τη διάλεξη «Μνημεία που κοιτάζουν τα άστρα».

Ακόμα η εκπαιδεύτρια Άννα Κωνσταντίνου, θα ανασυνθέσει μαζί με τα παιδιά το τοπίο των Παλιών Βλαχάτων μέσα από χάρτινες κατασκευές και θα εισάγει την φιλοσοφία του μη ανταγωνιστικού παιχνιδιού, ενώ στο χωριό θα ανηφορίσει και το ιντερνετικό δισκάδικο Bastard Vinyl το οποίο θα φορτώσει τους δίσκους του σ' ένα ειδικά διαμορφωμένο βανάκι.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 2 Αυγούστου

Square Stage

Ο Blaine L. Reininger ίσως δεν χρειάζεται τόσες συστάσεις, μιας και είναι μαζί με τον Steven Brown ιδρυτικό μέλος των Tuxedomoon, αλλά πέρα από τα αμερικανικά post punk μονοπάτια έχει διανύσει και μια πολύ ενδιαφέρουσα σόλο πορεία με το βιολί του, στην οποία χωρά όχι μόνο η μουσική αλλά και το θέατρο, ενώ έχει κάνει πολυάριθμες συνεργασίες με διόλου ευκαταφρόνητα ονόματα όπως οι Durutti Column.

Στο χωριό επιστρέφουν οι Acid Baby Jesus μετά από την τελευταία τους σαρωτική εμφάνιση το 2017 στο Saristra Festival, παραμένοντας πιστοί στην ιδιοσυγκρασιακή τους ψυχεδέλεια, με την οποία έχουν γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο κι έχουν κερδίσει μια θέση σε δισκογραφικά labels όπως η αμερικάνικη Slovenly και η βρετανική Fuzz Club.

Οι Strawberry Pills θα δώσουν την πιο σκοτεινή νότα στην πρώτη μέρα του Saristra. Το electro/dark wave ντουέτο του Αντώνη Κωνσταντάρα και της Valisia Odell συνδυάζει τα σκοτεινά synths με τα αλά Diamanda Galas φωνητικά. Ύστερα από παύση χρόνων, κυκλοφόρησαν φέτος ήδη δύο νέα κομμάτια, το “Verbal Suicide” και το “Icarus” που έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις για την ολοκληρωμένη τους δουλειά που ετοιμάζονται να βγάλουν σύντομα.

Ο 17χρονος Οδυσσέας Τζιρίτας παρά το νεαρό της ηλικίας με την φετινή πρώτη του ολοκληρωμένη δουλειά, Butterflies, που κυκλοφόρησε ανεξάρτητα έδειξε ένα παραπάνω από καλό δείγμα της ικανότητάς του να συνδυάζει φαινομενικά ετερόκλητες αναφορές στον pop ήχο του.

Η βραδιά στην κεντρική σκηνή θα κλείσει με dj set από τα μέλη των Taboole + Big Baby (δυο από τα μέλη των Dury Dava)

Goat With Gold Teeth Stage

Restive Plaggona είναι το project του Δημήτρη Δούκα. O σπουδαίος μουσικός δημιουργεί industrial ηχοτοπία με δραματική ένταση αλλά και σκοτεινή techno, ενώ η δουλειά του έχει κυκλοφορήσει σε ετικέτες όπως Moral Defeat, Yerevan Tapes, NEN Records αλλά και στο δικό του label, Several Minor Promises.

Ο Echo Canyon (Δημήτρης Πατσαρός) είναι συνθέτης/παραγωγός από την Αθήνα και μέλος των exotic noise rockers Kooba Tercu. Υλοποιώντας αφηρημένες χορευτικές δομές, συνδιάζει ηχογραφήσεις πεδίου αλλά και ηχοτοπία θορύβου εκτοξεύοντας πολυρυθμικά ξόρκια. Αναμένονται κυκλοφορίες του στις Untitled-1 και Numb Capsule μέχρι το τέλος του 2019.



To Πέρα Στα Όρη είναι το νέο προσωπικό project του Γιώργου Κοντογιαννίδη, ιδρυτή της Numb Capsule Records, στο οποίο συνδυάζει την techno με την IDM και τα breaks. Μέσα στον επόμενο καιρό θα κυκλοφορήσει νέο υλικό κάτω από τη στέγη της Furthur Electronix.

Το Hypermedium Soundsystem αποτελείται από τους ιδρυτές (Asty Tekk και Xyn Cabal του αθηναϊκού label Hypermedium, το οποίο από το 2015 έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κάτω από την ομπρέλα του ένα εξαιρετικά πολυσυλλεκτικό roster από διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι EVOL, Siete Catorce, Audioboyz, Dave Save & NPLGNN, Lensk κ.ά.

Σάββατο 3 Αυγούστου

Square Stage

Οι Ιάπωνες Μinami Deutsch ξέρουν καλά να βάζουν την ιδιαίτερη πινελιά τους στον όρο ψυχεδέλεια. Απέναντι στη μεθυστική κιθαριστική δίνη των Kikagaku Moyo και τις ντανταϊστικές space εξάψεις των Acid Mother Temple, οι Μinami Deutsch που έρχονται από το Τόκιο «απαντάνε» στους συντοπίτες τους με κοφτούς kraut ρυθμούς στις ψυχεδελικές τους αποχρώσεις. Το Pitchfork έγραψε για τον περσινό τους δίσκο, With Dim Light στην Guruguru Brain: «Το krautrock, η ψυχεδέλεια και ένα dj ένστικτο στον τρόπο συνοχής των κομματιών που απαρτίζουν το άλμπουμ αποδεικνύουν πως το τρίο από το Τόκιο είναι περισσότερα από απλά ένα act αναβίωσης.»

Όλες οι δράσεις των The Callas κινούνται στο πνεύμα μιας πιο ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής πρότασης που πάει πέρα από την μουσική και φτάνει μέχρι τα εικαστικά και τον κινηματογράφο. Η μπάντα των αδερφών Άρη και Λάκη Ιωνά τιμούν δεόντως την κληρονομιά των Sonic Youth και μάλιστα στη νέα τους αυτή επίσκεψη στο Saristra μετά από αυτή του 2014 κουβαλούν στις αποσκευές τους την τελευταία τους δουλειά, Trouble and Desire, στην οποία συνεργάστηκαν με τον σπουδαίο κιθαρίστα των Sonic Youth, Lee Ranaldo και κυκλοφόρησε από κοινού στις Inner Ear και Dirty Water. Σε αυτήν για πρώτη φορά ακούμε ελληνικό στίχο από τη μπάντα.

Οι $OFT $KULL είναι ένα κουαρτέτο από την Αθήνα που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2015. Ο ήχος τους έχει σαφείς αναφορές σε noise / kraut / psychedelic rock, αν και υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των συνθέσεων, λόγω ποικίλων ακουσμάτων και επιρροών. Συνδετικός κρίκος μεταξύ των κομματιών είναι οι θορυβώδεις, lo-fi, reverberated κιθάρες, οι μονότονες, παραμορφωμένες μπασογραμμές, full-spectrum attack από synths και επαναληπτικά και άλλοτε σπασμένα beats. Σύντομα αναμένεται η κυκλοφορία του πρώτου τους LP, «Death $$».

Οι s̶i̶s̶t̶e̶r̶ είναι ένα ηλεκτρικό minimal rock τρίο από την Αθήνα. το πρώτο τους album με τον τίτλο ‘untrue’ κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2018 από τη δισκογραφική εταιρεία βινυλίου Underflow Records και σε παραγωγή του Coti K. αυτόν τον καιρό, φτιάχνουν και καταστρέφουν διαρκώς νέα κομμάτια, στο δρόμο προς το δεύτερο δίσκο τους, για τον οποίο ελπίζουν ότι θα είναι διπλός.

Ο Johnny Labelle ακούγεται σαν να βγήκε από τo Roadhouse του τηλεοπτικού Twin Peaks. Τραγουδάει σαν crooner, αγαπάει το σαξόφωνο αλλά και τον ονειρώδη lo-fi ήχο όπως φάνηκε κι από την τελευταία του δουλειά, Cold Fruit, και σίγουρα είναι από τα πιο ιδιαίτερα πράγματα που μπορείτε να ακούσετε στο φετινό Saristra.

Στα decks της κεντρικής σκηνής τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ θα βρεθεί ο Nolo Areola των Acid Baby Jesus.

Goat with Gold Teeth Stage

Ο Jay Glass Dubs είναι ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους των πειραματικών dub electronics και βασικό μέλος της ομάδας της Bokeh Versions. Ένας μεγάλος αριθμός από δουλειές του έχει κυκλοφορήσει σε εταιρείες όπως οι Bokeh Versions, The Tapeworm, anòmia, DFA Records και Ecstatic. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε διάφορους διεθνείς θεσμούς και φεστιβάλ, από την documenta14, την Transmediale, την Μπιενάλε της Αθήνας, τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών και το Εθνικό Θέατρο. Η φήμη του έχει φτάσει μέχρι και σε εμβληματικά μουσικά μέσα όπως το Wire, το Pitchfork και το Mojo. Το τελευταίο μάλιστα ανακήρυξε «Δίσκο του Μήνα» το ντεμπούτο του, Epitaph, ενώ το Wire έγραψε πρόσφατα για τον τελευταίο του δίσκο Forma (στην Boomkat) μαζί με την Not Waving πως «πάει παραπέρα, αφήνει πίσω το dub και τα βραδύκαυστα ίχνη του post punk ή της pop για να δημιουργήσει, κατά μία έννοια, μια new age πνευματική τελετουργία».

Kostadis είναι το σόλο project του Κωσταντή Μιχαήλ, ενεργού μέλους των Wham Jah και των Lost Bodies, αλλά και με συμμετοχές σε δουλειές ονομάτων όπως οι Acid Baby Jesus και οι In Trance 95. Με το προσωπικό του project εξερευνά ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας εσωστρεφή low tempo ηχοτοπία. Στις ζωντανές του εμφανίσεις προτιμά τον πλήρη αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας επί τόπου εμπνευσμένος από όσα αφουγκράζεται την δεδομένη στιγμή.



Turbo Teeth είναι το project του δραστήριου Γιώργου Αξιώτη. Με αφετηρία τον post-industrial ήχο, προσθέτει συνεχώς ηχητικά στρώματα πότε με dub ανησυχίες και πότε με αυτοσχεδιαστικές τάσεις, με το αποτέλεσμα να δομείται από μια πολύχρωμη ανησυχία.

Το Cannibal Radio μεταφέρει τις κονσόλες του στην Κεφαλονιά με ένα b2b dj set από τον Simos Ares και το ντουέτο των The Prudence Tapes που θα φροντίσουν να μην φύγετε πριν βγει ο ήλιος.

Κυριακή 4 Αυγούστου

Square Stage

Ο μεγάλος φετινός προσκεκλημένος του φεστιβάλ είναι ο Ian Svenonius, δραστήρια μορφή της underground σκηνής της Washington DC που μένει πάντοτε αυθεντικός σε ένα ανυπότακτο post punk πνεύμα. Nation of Ulysses, The Make Up, Weird War, David Candy, Escape-ism, μερικά μόνο από τα σχήματα και προσωπικά του πρότζεκτ στα οποία έχει έχει ηγηθεί ο μουσικός που κάποτε κέρδισε τον τίτλο του «Sassiest Boy In America». Με εμφανή την πνευματική παρακαταθήκη του Alan Vega, ο Svenonius χαράσσει ωστόσο μια εντελώς προσωπική πορεία που δεν έχει σταματήσει στιγμή να διευρύνει πίσω από τα διάφορα projects του, είτε με παγωμένα synths είτε με απειλητικές κιθάρες, πάντα όμως με τη στόφα του να κάνει τους δίσκους του αλλά και τις ζωντανές του εμφανίσεις one of a kind.

Οι Territroy είναι το προϊόν της συνεργασίας δύο δραστήριων και έμπειρων καλλιτεχνών, του Larry Gus και του Mr. Statik και αυτοπροσδιορίζεται ως «μεσογειακή πολυρυθμία υπό την επήρεια στεροειδών». Ο πρώτος τους δίσκος «Skulls & Plants» κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο στο label UFO της σπουδαίας επιδραστικής ολλανδικής δισκογραφικής Dekmantel.

Οι Dury Dava επισκέπτονται για δεύτερη φορά το χωριό μετά την εμφάνισή τους το 2017. Στην πρώτη τους ομώνυμη δουλειά που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την Inner Ear μπολιάζουν αριστοτεχνικά την ψυχεδελική τους βάση με μεσογειακά και αφρικανικά στοιχεία αλλά και anadolu rock σε ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα.

Οι Kolida Babo είναι ένα ντουέτο πνευστών που αποτελείται από τους Σωκράτη Βότσκο και Χάρη Π. με τη μουσική τους να ακροβατεί περίτεχνα ανάμεσα στην παράδοση και την free jazz φόρμα, ενώ τον τελευταίο ομώνυμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε στην MIC Records τον έπιασε μέχρι και το ραντάρ του Vinyl Factory.

Οι Sclavos είναι ένα νεοσύστατο σχήμα που έρχεται με αυθάδεις, αιχμηρές και βρώμικες διαθέσεις που πατούν στο post punk αλλά δεν φοβούνται να πάνε και πέρα από αυτό, με μια καθαρτική ροκ αίσθηση.

Goat with Gold Teeth Stage

Πίσω από το ψευδώνυμο Bill Anagnos κρύβεται ο Ευθύμης Θεοδόσης, ½ του dub ντουέτου των Free Piece of Tape και ενεργό μέλος του αθηναϊκού underground σχεδόν μία εικοσαετία. Ως Bill Anagnos επιχειρεί να βρει τις dub σκιές προ-ηγογραφημένων tracks και να παντρέψει τα είδη, από το vaporwave μέχρι το drone κι από το lo-fi μέχρι τη world μουσική, όπως ήδη έχει κάνει στην κασέτα του Major Arcana.

Ο Georgios Karamanolakis είναι ένας ρέκτης του πειραματισμού του ήχου. Eπί σκηνής ξεδιπλώνει μια ποικιλία από ήχους που μπορούν να ξεκινούν από το drone και να καταλήγουν στην free jazz και την musique concrete. Στο παλιό χωριό θα χτίσει ένα wall of sound πλήρως ιδιοσυγκρασιακό, χρησιμοποιώντας διάφορες ηλεκτροακουστικές τεχνικές.

Στον πειραματισμό βασίζεται και η MarcelDune, μια καλλιτέχνης (με jazz σπουδές στο Ωδείο Αθηνών και στην όπερα) που συνδυάζει αναλογικούς και ψηφιακούς ήχους μαζί με ηχογραφήσεις φυσικών χώρων.

Οι Express Skopelitis, δηλαδή το όνομα που χρησιμοποιούν η Iro (Ηρώ Λιάτου) και ο Discojuice (Δημήτρης Μουζάκης) όταν μοιράζονται τα decks, θα ανέβει στα decks για τα οργιαστικό εθιμοτυπικό κλείσιμο του φεστιβάλ μέχρι να βγει ο Δευτεριάτικος ήλιος.

Saristra Festival 2019

2-3-4 Αυγούστου Παλιά Βλαχάτα, Σάμη Κεφαλονιάς

Powered by Onassis Culture

Με την υποστήριξη της FIX HELLAS

Συνδιοργάνωση: ΚΕΔΗΚΕ, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ