The Lord of the Rings: Gollum, έρχεται σε PS5 και Xbox Series X το 2021

Η Daedalic Entertainment εργάζεται επάνω στη δημιουργία ενός νέου video game στον κόσμο του The Lord of the Rings, το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μέσα στο 2021. Η εταιρεία προχώρησε ήδη, ωστόσο, σε πολύ ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις στο περιοδικό Edge.

Σύμφωνα με το Techgear.gr, το The Lord of the Rings: Gollum θα είναι διαθέσιμο για όλες τις gaming πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των PS5 και Xbox Series X, ενώ η υπόθεση του θα ξεφεύγει απ’ όλα όσα γνωρίζουμε από τις ταινίες. Το gameplay θα είναι stealth με πολύ μεγάλες πίστες (περίπου 20 ώρες gameplay) και θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εσωτερική μάχη του χαρακτήρα (Sméagol και Gollum), αλλά δεν θα δούμε τόσο πολύ βία όσο άλλα παιχνίδια του ίδιου κόσμου.

Σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Daedalic Entertainment, κ. Mathias Fischer, το Gollum δεν θα θυμίζει εμφανισιακά τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε ο Andy Serkis στις ταινίες. Οι gamers ουσιαστικά θα πέσουν επάνω στη μετάλλαξη του από Sméagol σε Gollum και ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν θα καθοριστεί αν θα μετατραπεί οριστικά σε Gollum ή αν θα παραμείνει ζωντανό μέσα του ένα κομμάτι του Sméagol.

Ο σχεδιαστής Martin Wilkes συμπλήρωσε τα εξής:

Το ζήτημα δεν θα είναι απλά να επιλέξεις μεταξύ του Sméagol και του Gollum. Η μία προσωπικότητα επιτίθεται στην άλλη και η καθεμία πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Θα έρχεσαι αντιμέτωπος με δύο ή τρεις ή και τέσσερις σοβαρές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια κάθε κεφαλαίου που στο τέλος θα οδηγήσουν σε μια τελική απόφαση. Για παράδειγμα, εκεί μπορεί να σου γίνει ιδιαίτερα δύσκολο να επιλέξεις τον Sméagol αντί του Gollum, αν σε όλο το προηγούμενο διάστημα πάλευες από την πλευρά του Gollum.

Βρισκόμαστε αρκετά μακριά από την κυκλοφορία του The Lord of the Rings: Gollum, αλλά δεν αποκλείεται να δούμε υλικό από το παιχνίδι είτε στο GDC 2020 (Μάρτιος), είτε στην E3 2020 (Ιούνιος).