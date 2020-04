Tiger King: Το γιγάντιο χιτ του Netflix είναι η καλύτερη επιλογή για το Σαββατοκύριακο στο σπίτι

Ήμουν πάρα πολύ έτοιμη για την πρεμιέρα του ‘Tiger King: Murder, Mayhem and Madness’ στο Netflix και ήθελα να δω πόσο γρήγορα θα έμπαινε στο Top10 του ελληνικού Netflix. Δεν έχει μπει όμως εδώ και πάνω από 20 ημέρες και έχω χάσει πια την πίστη μου. Το true crime ντοκιμαντέρ που έχει κάνει πάταγο στην Αμερική εξαπλώθηκε οργανικά και δια στόματος – ok, δια social media – την εποχή του κορονοϊού και τώρα έχουμε και τα νούμερα στα χέρια μας.

Σύμφωνα με δεδομένα της Nielsen που δημοσίευσε το Variety, το ‘Tiger King’ προβλήθηκε από 34,3 εκατομμύρια μοναδικούς συνδρομητές στην Αμερική τις πρώτες 10 ημέρες από την πρεμιέρα του στις 20 Μαρτίου. Αυτά τα νούμερα τοποθετούν τη σειρά πάνω από τη 2η σεζόν του ‘Stranger Things’ που είχε συγκεντρώσει 31,2 εκατομμύρια νοικοκυριά το πρώτο δεκαήμερο και πολύ κοντά με την 3η σεζόν της σειράς που καθήλωσε 36,3 εκατομμύρια σπίτια. Την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το ντοκιμαντέρ είχε ένα σχετικά μετριοπαθές αποτέλεσμα με 280.000 θεατές να το παρακολουθούν για τουλάχιστον 1 λεπτό. Για τη σύγκριση, σκέψου το ‘Mindhunter’ είχε βρει 395.000 για τη δική του πρεμιέρα και το ‘Altered Carbon’ 335.000 στην πρεμιέρα της 1ης σεζόν του.

Το ‘Tiger King’ όμως αποδείχθηκε πιο δυνατό όσο περνούσαν οι μέρες.

Στα νούμερα αυτά περιλαμβάνονται μόνο αυτά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο και μόνο βάσει αυτών μιλάμε για ένα γιγάντιο χιτ για το Netflix. Αυτό, βέβαια, από μόνο του δεν αποτελεί επιχείρημα για να δεις το ‘Tiger King’. Και το ‘Toy Boy’ είναι σταθερά στο Top10 του ελληνικού Netflix, αλλά είναι επιεικώς μέτριο. Δεν θα επιμείνω ούτε στο υψηλότατο σκορ ύψους 88% που πήρε το ντοκιμαντέρ από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes. Θα σου περιγράψω απλά τα απερίγραπτα.

Τι είναι το ‘Tiger King’

Ένας αυτοαποκαλούμενος ‘γκέι πολυγαμικός φανατικός οπλοκάτοχος με μουλέτι’ ανοίγει έναν ζωολογικό κήπο με άγρια αιλουροειδή. Ένας άλλος ιδιοκτήτης αντίστοιχου ζωολογικού κήπου ντύνει τις γυναίκες υπαλλήλους του με animal print και τις αναγκάζει να τον φωνάζουν Κύριό τους. Μία γυναίκα με καταφύγιο άγριας φύσης παίζει και να τάισε τον εξαφανισμένο άντρα της στις τίγρεις της. Όταν θα σου λένε κάτι όλα αυτά, θα βλέπεις ‘Tiger King’ στο Netflix και θα είσαι μόλις στο 3ο επεισόδιο.

Το ‘Tiger King’ τυπικά αφορά τη διαβόητη υπόθεση του Joe Exotic – του πρώτου από τους αδιανόητους χαρακτήρες που αναφέραμε – που καταδικάστηκε μόλις πέρσι για το σχέδιό του να δολοφονήσει την ακτιβίστρια και ιδρύτρια του Big Cat Rescue Wildlife Sanctuary, Carole Baskin. Κέρδισε αρχικά την προσοχή μας γιατί έρχεται από τον παραγωγό του αδιανόητου ‘FYRE: The Greatest Party That Never Happened’, του ντοκιμαντέρ που μας έδωσε την καλύτερη στιγμή του Netflix την περασμένη χρονιά, αλλά πήραμε πολλά περισσότερα απ’ όσα μπορούσε να είχε υπολογίσει και η πιο νοσηρή πλευρά της φαντασίας μας.

Το ‘Tiger King’ δεν είναι τέλειο. Πηδάει από το ένα νήμα του στο άλλο χωρίς εμφανή συνοχή και στόχο, ωστόσο είναι από τις σπάνιες φορές – η μόνη ως τώρα; – που θα δικαιολογούσα κάτι τέτοιο γιατί είναι οι πρωταγωνιστές του που παίρνουν δέκα στροφές το δευτερόλεπτο. Το ντοκιμαντέρ είναι 7 ώρες αφιλτράριστων, απερίγραπτων WTF στιγμών, τόσο αδιανόητων που αποκλείεται να το είχε συλλάβει ποτέ νους για μυθοπλασία.

Σε μία σύντομη παράκαμψή του για παράδειγμα, το ‘Tiger King’ μάς συστήνει στον πραγματικό ναρκοβαρόνο που ενέπνευσε τον Scarface. Σε λίγα μόλις λεπτά, αφήνει τον ίδιο να μας αφηγηθεί περιπέτειες από τη ζωή του στην παρανομία που περιελάμβαναν διαμελισμούς. Διαμελισμούς. Κι όμως, το γεγονός ότι μέχρι το τέλος της σειράς αυτός ο άνθρωπος είναι ανάμεσα στους πιο φυσιολογικούς που θα δεις στο ντοκιμαντέρ, είναι η μόνη πληροφορία που χρειάζεσαι για να δοκιμάσεις το ‘Tiger King’.